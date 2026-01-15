Zaginiona 63-latka odnaleziona - akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Do Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich w niedzielę w godzinach wieczornych wpłynęło zawiadomienie od mieszkańca powiatu wrocławskiego o zaginięciu jego 63-letniej matki. Kobieta po kłótni oddaliła się w nieznanym kierunku. Z uwagi na inne okoliczności oraz warunki atmosferyczne zagrożone było życie osoby poszukiwanej. Zdarzenie potraktowano priorytetowo, a do całej akcji zaangażowano wielu funkcjonariuszy oraz inne służby działające w obszarze bezpieczeństwa.

Zaginiona oddaliła się z miejsca zamieszkania pojazdem marki Toyota. Nie posiadała przy sobie telefonu komórkowego. Pierwsza faza poszukiwań polegała na zaangażowaniu jak największej liczby sił. Ogłoszono alarm dla policjantów z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich. Wytypowano miejsca pobytu osoby zaginionej, zweryfikowano adresy zamieszkania rodziny, znajomych. Wyznaczono rejony poszukiwań oraz uruchomiono techniczne środki wsparcia działań operacyjnych. Na miejsce skierowano liczne siły Policji w tym policyjnych wywiadowców, przewodnika z psem służbowym, patrole ruchu drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji KWP we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy wydziału kryminalnego wrocławskiej komendy.

Po kilku godzinach poszukowań funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego wrocławskiej komendy odnaleźli pojazd osoby zaginionej w kompleksie leśnym na przełęczy Tąpadła. Na miejscu pies służbowy podjął trop w głąb lasu. Uruchomiono koleją część działań dysponując na miejsce wyspecjalizowane grupy poszukiwawcze: Grupę Sudecką GOPR , GPR OSP Starówka, WSR , GPR OSP Wałbrzych, GPR Life, OSP Sobótka, OSP Sobótka Zachodnia.

Skierowano dodatkowe patrole Policji. Na miejscu zorganizowano sztab dowodzenia, wyznaczono obszary poszukiwań. Dowodzenie działań objął Komendant Komisariatu Policji Kąty Wrocławskie podinsp. Robert Bator. Liczyła się każda minuta, gdyż temperatura dochodziła do -15 stopni, leżał śnieg, wiał silny wiatr, który utrudniał działania. Do działań wykorzystano drony z systemem SARUAV i termowizją, pojazdy terenowe oraz quady. Podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce śmigłowca Policji z KWP Katowice. Na miejsce skierowano wyspecjalizowane do poszukiwań psy metodą mantrailingu z zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach.

W godzinach porannych przegrupowano liczne siły dostępne na miejscu. W celu wpsarcia działań na miejsce udali się policjanci z OPP KWP Wrocław wraz z pojazdami terenowymi, Grupy Realizacyjnej KMP Wrocław, KP Kąty Wrocławskie, Komisariatu Wodnego KWP Wrocław z quadami oraz patrole GOPR, WSR, OSP Zorba. Poproszono o wsparcie Straż Leśną Gminy Miękinia. Wyznaczono nowe sektory poszukiwań. Do dalszych działań na godziny popołudniowe zaangażowano grupę poszukiwawczą PCK we Wrocławiu.

Zaginiona została odnaleziona po około 19 godzinach w lesie, w terenie trudno dostępnym, z dala od szlaków, przez policjantów z Grupy Realizacyjnej wrocławskiej komendy. Funkcjonariusz, który odnalazł zaginioną jest jednocześnie ratownikiem medycznym. Natychmiastowo została jej udzielona fachowa pomoc. Kobieta była przytomna, w stanie hipotermii została przekazana zespołowi pogotowia ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

Przypominamy, że bardzo ważna jest szybka reakcja osób najbliższych w sytuacjach zaginięcia, zwłaszcza gdy dotyczą one osób znajdujących się w kryzysie psychicznym lub zagrożonych utratą zdrowia bądź życia. Nie należy zwlekać ze zgłoszeniem zaginięcia – każda minuta ma znaczenie i może przyczynić się do skutecznego odnalezienia osoby potrzebującej pomocy.