Policjanci pomogli na śliskim podjeździe
W środę (14.01) wieczorem, pułtuscy policjanci pomogli kierowcom, których pojazdy utknęły na oblodzonej drodze w centrum Pułtuska. Dzięki ich szybkiej reakcji i zaangażowaniu udało się zapobiec zablokowaniu ruchu w centrum miasta.
Gołoledź i padający marznący deszcz spowodował oblodzenia i paraliż na ulicach w centrum Pułtuska. Kierowcy mieli poważne problemy z podjechaniem pod wzniesienie. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się dwie ciężarówki, które nie były w stanie ruszyć pod górę.
Służbę w tym rejonie pełnili sierż. szt. Mariusz Kański oraz sierż. szt. Rafał Jarzyna. Widząc zagrożenie dla płynności ruchu oraz bezpieczeństwa innych uczestników drogi, funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Wykorzystując służbowego SUV-a oraz linę holowniczą, pomogli kierowcom ciężarówek bezpiecznie pokonać śliskie wzniesienie.
Dzięki zdecydowanej i profesjonalnej postawie policjantów ruch w tej części miasta pozostał drożny, a sytuacja została szybko opanowana. Kilka minut później do oficera dyżurnego zadzwonił jeden z kierowców, przedstawiając się jako „kierowca Paweł”. Mężczyzna podziękował za udzieloną pomoc, podkreślając, że dawno nie spotkał tak życzliwych i zaangażowanych funkcjonariuszy.
To kolejny przykład na to, że mimo trudnych warunków drogowych i niesprzyjającej pogody policjanci są zawsze gotowi nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
(KWP w Białymstoku / awb)
