Zawsze profesjonalni i gotowi do działania - policyjni kontrterroryści w 2025 roku Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Rok 2025 był dla policyjnych kontrterrorystów kolejnym okresem intensywnej i odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Elitarne pododdziały kontrterrorystyczne Policji konsekwentnie realizowały zadania w warunkach szczególnego zagrożenia, potwierdzając wysoki poziom profesjonalizmu, skuteczności i gotowości do natychmiastowego reagowania.

W strukturach polskiej Policji funkcjonuje 17 samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji oraz Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, który pełni rolę wiodącą i koordynacyjną. Służbę w tych formacjach pełnią funkcjonariusze starannie wyselekcjonowani pod względem psychofizycznym, zdrowotnym i predyspozycji intelektualnych, systematycznie poddawani specjalistycznym szkoleniom.

Działania operacyjne i realizacje

W minionym roku policyjni specjalsi realizowali liczne działania o charakterze krajowym i międzynarodowym. Szczególne znaczenie miały zabezpieczenia związane z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wymagało to utrzymania podwyższonego poziomu gotowości, elastycznego reagowania oraz ścisłej współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

Kontrterroryści uczestniczyli także w realizacjach dotyczących najpoważniejszych przestępstw kryminalnych, w tym zabójstw i usiłowań zabójstw, czego przykładem były działania prowadzone na terenie Limanowej (poszukiwania w terenie leśnym sprawcy zabójstw). Akcje obejmowały również rozbicie zorganizowanych grup przestępczych i zabezpieczenia substancji zabronionych. Podobnie jak w roku 2024 r., realizacje te często wymagały użycia pojazdów opancerzonych, specjalistycznego uzbrojenia oraz prowadzenia wielogodzinnych negocjacji, których celem było bezpieczne zakończenie interwencji i ochrona życia oraz zdrowia osób postronnych.

Skala i charakter działań prowadzonych w 2025 r. potwierdziły utrzymanie wysokiej skuteczności operacyjnej. W porównaniu z rokiem 2024 - gdy specjaliści brali udział w zatrzymaniu ponad 400 osób podejrzewanych o najpoważniejsze przestępstwa - rok 2025 również przyniósł zatrzymanie kilkuset osób.

Przykłady kolejnych akcji:

W kwietniu 2025 r. funkcjonariusze BOA i SPKP w Gdańsku uczestniczyli w obezwładnieniu mężczyzn podejrzewanych o podpalenie hali magazynowej, na terenie której funkcjonowało laboratorium narkotykowe: Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w sprawie laboratorium narkotykowego, w którym wybuchł pożar

W lipcu 2025 r. funkcjonariusze BOA, CBŚP oraz SPKP z Białegostoku i Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się brutalnymi uprowadzeniami cudzoziemców na terenie Polski i Łotwy: CBŚP rozbiło grupę porywaczy

We wrześniu kontrterroryści BOA i SPKP w Bydgoszczy wsparli realizację CBŚP, w wyniku której zabezpieczono kilkaset litrów płynnej metamfetaminy, półprodukty oraz kilka ton chemikaliów. Zatrzymano trzech mężczyzn, w tym dwóch obywateli Meksyku powiązanych z jednym z największych karteli narkotykowych w Ameryce Północnej: CBŚP zlikwidowało laboratorium metamfetaminy. Zatrzymano trzech mężczyzn, w tym obywateli Meksyku powiązanych z kartelem z Ameryki Północnej

Gotowi do zapewnienia bezpieczeństwa

Utrzymanie najwyższego poziomu gotowości operacyjnej pozostawało w 2025 r. nadal jednym z głównych priorytetów służby kontrterrorystycznej Policji. Policyjni specjalsi uczestniczyli w ćwiczeniach zgrywających, warsztatach i szkoleniach, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Obejmowały one m.in. obiekty infrastruktury krytycznej, wieżowce, lotniska, akweny morskie oraz scenariusze sytuacji zakładniczych z wykorzystaniem śmigłowców S-70i Black Hawk. Istotnym elementem była także współpraca w ramach sieci ATLAS, zrzeszającej europejskie jednostki kontrterrorystyczne, współpraca z ABW , SOP , Strażą Graniczną, Siłami Zbrojnymi RP i GOPR. W 2025 roku BOA było organizatorem międzynarodowych forów dowódców, warsztatów snajperskich, spadochronowych, taktycznych oraz ćwiczeń zespołów K9.

Profilaktyka, edukacja i współpraca międzynarodowa

W 2025 roku kontynuowano ścisłą współpracę z zagranicznymi partnerami, m.in. w ramach sieci ATLAS, która pozwalała na wymianę doświadczeń, doskonalenie procedur oraz budowanie interoperacyjności pomiędzy jednostkami specjalnymi różnych państw. W porównaniu z rokiem 2024 zakres tej współpracy został utrzymany, a w niektórych obszarach rozszerzony o nowe przedsięwzięcia szkoleniowe.

Istotnym elementem działalności kontrterrorystów były również, podobnie jak w 2024 r., działania profilaktyczne i edukacyjne. Funkcjonariusze BOA prowadzili szkolenia z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej skierowane do pracowników infrastruktury krytycznej, instytucji publicznych, placówek oświatowych oraz innych podmiotów narażonych na wystąpienie zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Zakres tych działań stanowił ważny element budowania odporności społecznej.

Zainteresowanie doborem „z cywila”

2025 rok jest kolejnym przynoszącym zainteresowanie służbą kontrterrorystyczną Policji, w tym także w ramach naboru kandydatów „z cywila”. Proces selekcji, podobnie jak w latach poprzednich, był wieloetapowy i wymagający, kładący nacisk nie tylko na sprawność fizyczną, ale również odporność psychiczną, zdolności intelektualne i umiejętność działania pod presją. W minionym roku sprawdzono pod kątem posiadanych predyspozycji 215 kandydatów (200 w 2024 r.), spośród których prawie połowa zakończyła etap testów z wynikiem pozytywnym. W 2025 roku do służby kontrterrorystycznej Policji przyjęto 63 funkcjonariuszy i 12 kandydatów z cywila, natomiast rok wcześniej służbę rozpoczęło 67 osób.

Działania realizowane w 2025 roku jednoznacznie potwierdzają, że policyjni kontrterroryści pozostają w pełni przygotowani do reagowania na współczesne zagrożenia. Profesjonalizm, nowoczesne wyposażenie, rozbudowana współpraca krajowa i międzynarodowa oraz stałe podnoszenie kwalifikacji sprawiają, że formacje kontrterrorystyczne Policji stanowią jeden z kluczowych filarów systemu bezpieczeństwa państwa. 2026 rok jest jubileuszowym rokiem 50 lat BOA.

Poniżej linki do komunikatów opisujących realizowane przez specjalsów ćwiczenia i warsztaty:

Operacja Varso Tower – Warszawa pod ochroną HECTORA

Międzynarodowe warsztaty spadochronowe ATLAS z udziałem polskiej Policji

Wspólne ćwiczenia służb w obiektach infrastruktury krytycznej

Siła w jedności - europejskie ćwiczenia K9 w Polsce