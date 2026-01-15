Podziękowanie dla policjantki KWP w Łodzi Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Na pocztę elektroniczną Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi wpłynęły podziękowania dla policjantki, która wykazała się empatią, profesjonalizmem i gotowością do niesienia pomocy.

Funkcjonariuszka, spędzając czas wolny ze swoim dzieckiem na górce saneczkowej, zauważyła sytuację, w której dziewczynka po upadku doznała urazu. Policjantka natychmiast zareagowała, udzielając pomocy poszkodowanemu dziecku oraz okazując wsparcie i zrozumienie jej ojcu. Jej szybka reakcja, opanowanie i zaangażowanie miały istotne znaczenie w tej stresującej sytuacji. Autor podziękowania podkreślił postawę policjantki, jej empatię oraz fakt, że wartości, którymi kieruje się w służbie, towarzyszą jej również w życiu.



Takie podziękowania dla Policji są niezwykle ważne i cenne - stanowią potwierdzenie zaufania społecznego oraz docenienie pracy i postaw funkcjonariuszy, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekow.

Szanowny Panie Komendancie,

Zdecydowałem się napisać ten krótki list, ponieważ w ostatnią niedzielę (tj. 11.01.26) spotkałem wspaniałą funkcjonarjuszkę. Zacząłem wierzyć w ludzi ale od początku...

Jestem dosyć doświadczonym, 41-letnim człowiekiem, pracującym z ludźmi na całym świecie i w bardzo zróżnicowanych sytuacjach stresowych, ale moment, gdy przychodzi nam się zmierzyć z sytuacją wypadku własnego dziecka jest chwilą, gdy zmysły odmawiają posłuszeństwa, a potrzeba zachowania trzeźwego umysłu jest bezcenna i w takich chwilach pomoc kogoś z zewnątrz jest niczym dar. W ostatnią niedzielę stanąłem przed takim wyzwaniem i gdyby nie empatia oraz niewiarygodny profesjonalizm Pani Aspirant Martyny sprawiły, że Córka i ja trafiliśmy w odpowiednim czasie na oddział szpitalnej opieki ratunkowej, objęci fizyczną i przede wszystkim psychologiczną opieką, za którą po ludzku chciałbym podziękować z całego serca.

Nie wiem, w jaki sposób mógłbym się odwdzięczyć Pani Aspirant, która będąc po służbie z Córką na atrakcji saneczkowej, bez żadnej chwili zawahania ruszyła nam z pomocą oraz otoczyła opieką, dlatego składam najszczersze podziękowania drogą elektroniczną i mam nadzieję, że ten email dotrze do Pana. Jednocześnie gratuluję wspaniałych ludzi, bo niezależnie od rodzaju służby, empatia i profesjonalizm w kierunku do drugiego człowieka w obecnych czasach jest zachowaniem deficytowym, a mam nadzieję, że tak jak zareagowała na moje podziękowania Pan Aspirant słowami - "dobro wraca", wróci także i do niej ze zdwojoną mocą.

Z wyrazami szacunku