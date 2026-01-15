Pracowity rok Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci i pracownicy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w minionym roku intensywnie realizowali zadania eksperckie, szkoleniowe i naukowo-badawcze, wspierając organy ścigania oraz rozwój kryminalistyki w Polsce.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest kluczową jednostką w obszarze techniki kryminalistycznej. Sporządzane przez biegłych opinie często są kluczowe w procesie wykrywczym. CLKP prowadzi centralne bazy danych DNA i AFIS (Automatyczna Identyfikacja Daktyloskopijna), opracowuje nowe metody badawcze oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad laboratoriami kryminalistycznymi w kraju.

W 2025 r. w CLKP wykonano niemal 1,8 tys. zleceń, w ramach których przebadano blisko 34 tys. śladów, w tym m.in. kryminalistycznych czy linii papilarnych. Z kolei w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich i stołecznej Policji w analogicznym czasie zrealizowano blisko 57 tys. zleceń i przeprowadzono ponad 750 tys. takich badań.

Jednostka pozostaje jedynym w kraju ośrodkiem, który prowadzi w pełni nadzorowany proces kształcenia i weryfikacji biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. W 2025 r. przeprowadzono dwa egzaminy końcowe dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. 38 ekspertów z różnych specjalności badań uzyskało uprawnienia do wydawania opinii, przez co liczba biegłych w kraju wzrosła do 680 osób. To kolejny dobry rok dla polskiej kryminalistyki, albowiem w 2024 r. takie uprawnienia uzyskało 37 ekspertów.

CLKP systematycznie dba o podnoszenie kompetencji kadry poprzez szkolenia, webinary oraz wymianę doświadczeń na forum krajowym i międzynarodowym. W minionym roku do służby przyjęto 21 nowych funkcjonariuszy, a korpus służby cywilnej zasiliło 7 osób.

CLKP prowadzi kluczowe zbiory danych kryminalistycznych, w tym zbiór danych DNA (zawierający profile genetyczne) oraz rozbudowane zbiory daktyloskopijne (AFIS).

Pod koniec 2025 r. baza danych DNA liczyła blisko 400 tys. profili DNA (w tym ponad 350 tys. profili podejrzanych i ponad 28 tys. profili niezidentyfikowanych śladów), natomiast w bazie AFIS danych było ponad 4,6 mln . W ciągu roku do AFIS wprowadzono ponad 150 tys. nowych rejestracji, mając świadomość fundamentalnego znaczenia gromadzenia danych i ich wykorzystania w procesach wykrywczych i identyfikacyjnych.

Za pomocą zbiorów danych DNA w 2025 r. uzyskano 2034 tzw . hitów krajowych, czyli sytuacji, w których zabezpieczony ślad został przyporządkowany do konkretnej osoby (w 2024 r. – 1111) oraz 710 dopasowań uzyskanych w ramach międzynarodowej wymiany danych (w 2024 r. – 496).

Natomiast w wyniku pracy biegłych przeszukania zbiorów daktyloskopijnych AFIS uzyskano 1851 krajowych dopasowań profili DNA oraz 138 dopasowań uzyskanych w wyniku międzynarodowej wymiany danych.

CLKP realizuje także działania w zakresie współpracy w ramach tzw. Triady, czyli zrzeszającej policyjne laboratoria kryminalistyczne z Polski, Czech i Słowacji. Liczne spotkania i dyskusje towarzyszące posiedzeniom międzynarodowych i unijnych ekspertów przekładają się na rozwój kompetencji, wzrost efektywności pracy, ale też kształtowanie strategicznych kierunków rozwoju w zakresie nauk sądowych.

Opracowywanie, wdrażanie, doskonalenie oraz optymalizowanie metod i narzędzi badawczych w zakresie kryminalistyki w CLKP to zadania, które stawiane są jako cel nadrzędny pracy i służby.

CLKP nie zwalnia. Podniesienie wykrywalności przestępstw i ich sprawców w obliczu pojawiających się trendów przestępczości, dostępności nowych narzędzi i technologii, a przede wszystkim najnowszych metod badawczych to zadanie kluczowe i pełne wyzwań.