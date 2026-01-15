Okradali sklepy i grozili ekspedientkom bronią. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni rozbili grupę złodziei. Okradali sklepy spożywcze wykorzystując do tego broń pneumatyczną.

Do pierwszego zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych 26 grudnia 2025 roku na Grabówku. Do sklepu weszli we troje. Kobieta pakowała zakupy, a gdy była już gotowa do wyjścia, jeden z mężczyzn starał się odwrócić uwagę ekspedientki. W tym momencie drugi mężczyzna pokazał jej przedmiot przypominający pistolet. Zastraszona ekspedientka stała się całkowicie bezbronna wobec przestępców, którzy korzystając z sytuacji natychmiast uciekli. Do kolejnego zdarzenia doszło dwa dni później, tym razem na Obłużu. Schemat działania był ten sam, jednak tym razem ekspedientka zorientowała się, że kobieta chce ukraść towar i zamknęła sklep. Podobnie jak poprzednio, jeden z mężczyzn wyjął broń. Tym razem oddał kilka strzałów w kierunku zamkniętych drzwi, chcąc się wydostać. Sprawcy sterroryzowali ekspedientkę i uciekli ze sklepu.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy w krótkim czasie zatrzymali podejrzanych. Byli to: 24-letnia mieszkanka Gdyni oraz 35-letni mężczyzna, również Gdynianin. Podczas przeszukania policjanci znaleźli pistolet pneumatyczny, którym posługiwali się sprawcy. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, Policja zwróciła się do Prokuratury Rejonowej w Gdyni o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Gdyni przychylił się do złożonego przez Prokuratora wniosku, orzekając wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt.

Na wolności pozostawał jeszcze ukrywający się trzeci ze sprawców. Kryminalni po kilku dniach intesywnych poszukiwań, zatrzymali podejrzewanego. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec Gdyni. Policjanci także w jego przypadku zwrócili się z wnioskiem o tymczasowy areszt. Podobnie jak poprzednio Sąd Rejonowy w Gdyni uwzględnił złożony przez Prokuratora wniosek, skutkiem czego trzeci podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.