Kradł paliwo w całym województwie. Akt oskarżenia przeciwko 52-latkowi Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 52-latkowi podejrzanemu o liczne kradzieże paliwa na stacjach benzynowych. Mężczyźnie zarzuca się popełnienie przestępstw na terenie kilku powiatów województwa lubuskiego, gdzie łączne straty oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych. Proceder polegał na tankowaniu paliwa do zbiorników przewożonych w bagażniku, a następnie ucieczce samochodem z zamontowanymi tablicami rejestracyjnymi od innego pojazdu. Za te czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W kwietniu 2025 roku funkcjonariusze z Dobiegniewa (powiat strzelecko-drezdenecki) przyjęli zawiadomienie o kradzieży paliwa, do której doszło na jednej z lokalnych stacji. Sprawca zatankował paliwo o wartości ponad tysiąca złotych, po czym odjechał bez uiszczenia zapłaty. Poruszał się osobowym Audi na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy ustalili, że osoba odpowiedzialna za to zdarzenie może mieć na swoim koncie znacznie więcej podobnych czynów w całym regionie. Mowa o kilkunastu kradzieżach, w których straty sięgały kilkunastu tysięcy złotych. Dzięki skrupulatnej analizie materiału dowodowego policjanci powiązali kradzież w Dobiegniewie z wcześniejszymi przestępstwami, co pozwoliło wytypować podejrzanego. Okazał się nim mieszkaniec powiatu gorzowskiego. Podczas przeszukania jego posesji zabezpieczono zbiorniki na paliwo, zagraniczne tablice rejestracyjne oraz narkotyki.

W trakcie czynności okazało się, że 52-latek jest poszukiwany trzema listami gończymi do odbycia kary 5 lat więzienia za wcześniejsze wyroki. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży oraz używania tablic rejestracyjnych pochodzących od innego pojazdu. Od samego początku sprawa miała charakter rozwojowy. Po zgromadzeniu i przeanalizowaniu całości materiału dowodowego policjanci wraz z prokuratorem skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 52-latkowi. Dokument zawiera kilkanaście zarzutów dotyczących kradzieży paliwa w kilku powiatach województwa lubuskiego, używania tablic od innego pojazdu oraz posiadania środków odurzających.