Włamali się i okradli mieszkanie - podejrzani trafili do aresztu Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Włamali się do mieszkania w Zielonej Górze i ukradli kosztowności o łącznej wartości 65 tys. złotych. Policjanci zatrzymali podejrzanych. Obaj trafili do aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do przestępstwa doszło w piątek, 9 stycznia br., na jednym z osiedli w Zielonej Górze. Do mieszkania wtargnęło dwóch zamaskowanych sprawców. Napastnicy splądrowali pomieszczenia i zabrali złotą biżuterię, 9 tysięcy złotych w gotówce, kosztowne perfumy, markową odzież oraz sprzęt elektroniczny. Łączną wartość strat oszacowano na blisko 65 tysięcy złotych. Gdy tylko włamywacze opuścili mieszkanie, kobieta powiadomiła Policję.

Dyżurny jednostki natychmiast skierował na miejsce patrole, w tym przewodnika z psem tropiącym oraz funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Mundurowi zabezpieczyli ślady i rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawców. Kluczowa okazała się efektywna praca operacyjna. Dzięki analizie zebranych informacji policjanci wytypowali osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem, a następnie ustalili ich tożsamość oraz aktualne miejsce pobytu. Jeden z zatrzymanych wskazał funkcjonariuszom skrytkę, w której wraz ze wspólnikiem ukrył część łupu. Kolejne przedmioty odnaleziono w mieszkaniu drugiego z mężczyzn.

Zatrzymani 24 i 29-latek odpowiedzą za kradzież z włamaniem. Starszy z nich był już wcześniej karany za podobne czyny, więc odpowie w warunkach recydywy. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku recydywisty wymiar kary może być znacznie wyższy. W toku postępowania śledczy ustalili również, że jeden z mężczyzn ma na koncie inne podobne przestępstwa, za które także usłyszał już zarzuty.

Ta sprawa to kolejny dowód na to, że konsekwentna i profesjonalna praca policjantów przynosi efekty, a sprawcy przestępstw muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

( KWP w Gorzowie Wilekopolskim / awb)