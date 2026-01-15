Policjanci zaopiekowali się zagubionym seniorem i odnaleźli jego rodzinę Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Interwencja policyjna przy Rondzie Starzyńskiego na Pradze Północ w Warszawie była wynikiem zgłoszenia na numer 112. Przechodzień zareagował na widok zagubionego starszego mężczyzny, ubranego wyłącznie w koszulę flanelową. Policjanci zaopiekowali się starszym mężczyzną. Decyzją ratowników medycznych, senior pojechał do szpitala. Po wielu godzinach weryfikacji jego danych, policjanci odnaleźli jego rodzinę. Właściwa postawa zgłaszającego miała ogromne znaczenie dla dalszych działań policjantów, uchroniła seniora przed wychłodzeniem.

Wczoraj (14.01), kilka minut po 14.00 policjanci z wydziału wywiadowczo - patrolowego północnopraskiej komendy otrzymali zgłoszenie o starszym, zagubionym mężczyźnie, ubranym wyłącznie w koszulę flanelową. Mundurowi od razu udali się w rejon Ronda Starzyńskiego, gdzie oczekiwał na nich zgłaszający. Okazało się, że zareagował na widok seniora bez odzieży zimowej.

Policjanci umieścili starszego mężczyznę w samochodzie służbowym. Senior był zagubiony, a kontakt z nim utrudniony. Nie wiedział, gdzie się znajduje i nie potrafił podać swoich danych. Dwukrotnie zmieniał swoje imię. Ponieważ nie wiadomo było, jak długo starszy mężczyzna przebywa na dworze i zachodziło ryzyko, że jest mocno wyziębiony, policjanci wezwali na miejsce ratowników medycznych. Ci zdecydowali o przewiezieniu seniora do miejscowego szpitala.

Policjanci powiadomili dyżurnego jednostki o bieżących ustaleniach. Po wielu godzinach weryfikacji danych seniora, policjanci ustalili jego tożsamość oraz nawiązali kontakt z jego rodziną. Okazało się, że 89-latek jest mieszkańcem Bielan. Funkcjonariusze przekazali go pod opiekę syna.

Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest czujność społeczna i empatia oraz życzliwość dla innych. Niskie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób starszych, zagubionych czy nieporadnych. Nasza czujność i reakcja na widok osób ubranych nieadekwatnie do panujących warunków pogodowych jest konieczna, by zapewnić im bezpieczeństwo.

Apelujemy! Reaguj, gdy widzisz osobę, której grozi wychłodzenie bądź będącej w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia i życia. Zatelefonuj pod numer alarmowy 112 lub na Straż Miejską, aby służby mogły udzielić niezbędnej pomocy.