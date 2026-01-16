Wrocławscy policjanci zatrzymali 15-latkę podejrzaną o kilkukrotnie ugodzenie nożem starszej kobiety Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z KMP we Wrocławiu zatrzymali 15-latkę podejrzaną o kilkukrotnie ugodzenie nożem 77-letniej kobiety. W związku z tym zdarzeniem poszkodowana trafiła do szpitala. W tej sprawie od samego początku czynności podejmowali funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki wspólnie z policjantami z komendy miejskiej a także wojewódzkiej we Wrocławiu. Istotne informacje dzięki którym ustalono i dotarto do nieletniej, przekazała osoba postronna, tuż po tym jak opublikowano w mediach wizerunek poszukiwanej. Nieletnia decyzją sądu trafiła do Policyjnej Izby Dziecka, a postępowanie w tej sprawie zostało przekazane do prokuratury z uwagi na okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność nieletniej na zasadach kodeksu karnego.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 9 stycznia br., około godz. 12.00 przy ul. Sztabowej we Wrocławiu. Z przekazanych informacji wynikało, że pewna osoba ugodziła kilka razy nożem 77-letnią kobietę. Poszkodowana trafiła do szpitala.

W związku z tym na miejsce skierowano wielu funkcjonariuszy Policji w celu ustalenia i zatrzymania sprawcy. Od samego początku sprawą zajmowali się policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu a także policjantami z komendy wojewódzkiej. Sprawdzano monitoring miejski, analizowano wizerunek osoby podejrzewanej o ten czyn. Weryfikowano miejsca, gdzie mogłaby przebywać poszukiwana osoba. Policjanci spędzili kilkaset godzin w terenie, rozmawiając z różnymi osobami, docierając do prywatnych kamer, na których mogłaby zostać zarejestrowana poszukiwana osoba. Funkcjonariusze drobiazgowo weryfikowali zebrane informacje wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt oraz dostępne urządzenia.

Przełom w sprawie nastąpił krótko po tym, jak 14 stycznia br. opublikowano wizerunek osoby poszukiwanej w mediach. Już po kilkudziesięciu minutach osoba postronna skontaktowała się z policjantami przekazując informacje o miejscu oraz danych osoby, która była poszukiwana. Na tej podstawie zatrzymano nastolatkę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za osobom za przekazywane informacje, a w szczególności tej dzięki której mogliśmy zatrzymać poszukiwaną.

15-latka decyzją sądu trafiła do Policyjnej Izby Dziecka, a postępowanie w tej sprawie zostało przekazane do prokuratury z uwagi na okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność nieletniej na zasadach kodeksu karnego.

( KWP we Wrocławiu / mw)

