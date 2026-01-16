Sędziszowscy dzielnicowi pomogli kobiecie, która straciła przytomność Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Sędziszowa Małopolskiego udzielili pomocy kobiecie, która przewróciła się na chodniku i straciła przytomność. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy mieszkanka powiatu odzyskała przytomność i została przetransportowana do szpitala.

Niskie temperatury, które od kilku dni utrzymują się na terenie Podkarpacia stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W poniedziałek (12.01. br.), sędziszowscy policjanci po raz kolejny udowodnili, jak ważna jest szybka reakcja i niesienie pomocy osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji.

Na ulicy Wyszyńskiego w Ropczycach, funkcjonariusze zauważyli leżącą na chodniku kobietę. Mundurowi natychmiast zareagowali. Okazało się, że mieszkanka powiatu ropczycko-sędziszowskiego wywróciła się na chodniku i straciła przytomność. Dzielnicowi od razu przystąpili do udzielenia jej pomocy.

Funkcjonariusze zaopiekowali się kobietą, ogrzali ją w radiowozie i wezwali na miejsce służby medyczne. Kobieta odzyskała przytomność i została przetransportowana do szpitala.

Policjanci każdego dnia, bez względu na porę i warunki atmosferyczne, stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców i służą im pomocą. Apelujemy do mieszkańców o reagowanie w sytuacjach, gdy zauważą osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza w czasie niskich temperatur. Wspólnie możemy zapobiec tragedii!