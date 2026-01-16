Czterech kierowców straciło prawo jazdy za zbyt szybką jazdę - Aktualności - Policja.pl

Czterech kierowców straciło prawo jazdy za zbyt szybką jazdę

Data publikacji 16.01.2026
Tylko jednego dnia policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu ujawnili cztery przypadki rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Każdy z kierujących jechał o ponad 50 km/h szybciej, niż pozwalają na to przepisy, czym stworzył poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Kierujący za swoje nieodpowiedzialne zachowanie ponieśli surowe konsekwencje - otrzymali wysokie mandaty, punkty karne i stracili prawa jazdy na 3 miesiące.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu nieustannie prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Jednym z głównych zagrożeń pozostaje nadmierna prędkość, która wciąż jest jedną z najczęstszych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych.

Tylko jednego dnia funkcjonariusze ujawnili cztery przypadki rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Każdy z kierujących poruszał się z prędkością wyższą o ponad 50 km/h od dopuszczalnej. Wobec wszystkich zastosowano przewidziane prawem konsekwencje - wysokie mandaty, punkty karne oraz zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy.

Do pierwszego zatrzymania doszło na terenie powiatu opolskiego. Policjanci skontrolowali 50-letnią kierującą Audi, która w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h, poruszała się z prędkością 115 km/h. Kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 złotych oraz 14 punktami karnymi, a jej prawo jazdy zostało zatrzymane. Kolejny przypadek dotyczył 59-letniego kierowcy, który pędził przez obszar zabudowany z prędkością 118 km/h. Za popełnione wykroczenie mężczyzna również otrzymał wysoki mandat karny, punkty i stracił uprawnienia do kierowania na trzy miesiące. Trzeci raz policjanci interweniowali wobec 47-letniej kobiety kierującej Peugeotem. Mundurowi odnotowali przekroczenie prędkości o 57 km/h w obszarze zabudowanym. Ona także poniosła surowe konsekwencje swojego zachowania.

Niechlubnym rekordzistą okazał się 48-letni kierujący Volkswagenem, który przez miejscowość jechał z prędkością 122 km/h. Za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, 15 punktami karnymi oraz utratą prawa jazdy na trzy miesiące.

Przypominamy, że przekraczanie prędkości w obszarze zabudowanym stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego - zarówno kierujących, jak i pieszych. Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i mniejsze ryzyko skutecznej reakcji w sytuacji zagrożenia. Dlatego apelujemy o rozsądek, przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości oraz dostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze. Bezpieczeństwo powinno być zawsze ważniejsze niż pośpiech.

(KWP w Opolu / mw)

