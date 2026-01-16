Nielegalna hodowla, złe warunki i znęcanie się Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Kieleccy mundurowi interweniowali na terenie jednej z posesji w gminie Zagnańsk. W trakcie czynności ujawniona została hodowla psów, prowadzona bez wymaganego zezwolenia i w skrajnie złych dla zwierząt warunkach. Po wykonanych czynnościach 11 psów rasy bokser trafiło pod opiekę jednej z fundacji ratujących zwierzęta.

Wczoraj wieczorem do dyżurnego Komisariatu Policji I w Kielcach wpłynęła informacja od fundacji zajmującej się ochroną zwierząt. Jak wynikało z relacji, na terenie jednej z posesji w gminie Zagnańsk ujawniono nielegalną hodowlę psów rasy bokser funkcjonującej bez wymaganego zezwolenia. Zwierzęta miały być zaniedbane. Wszystko wskazywało na możliwe naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Policjanci pojechali na miejsce.

Na terenie posesji, w toku podjętych działań ujawniono łącznie 11 żywych psów rasy bokser, przetrzymywanych w skrajnie nieodpowiednich warunkach. Dodatkowo znaleziono truchła trzech zaniedbanych zwierząt, co wskazuje na rażące naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 38-letni właściciel nielegalnej hodowli został zatrzymany, a jego zachowanie jest przedmiotem postępowania prowadzonego na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, przewidującego odpowiedzialność karną za znęcanie się nad zwierzętami.

Za znęcanie się nad zwierzętami prawo przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli dochodzi do znęcania się ze szczególnym okrucieństwem wymiar tej kary może się zwiększyć do 5 lat.

Wszystkie psy zostały zabezpieczone przez pracowników fundacji i obecnie znajdują się pod opieką weterynaryjną. Zwierzętom zapewniono niezbędną pomoc medyczną oraz warunki umożliwiające ich rekonwalescencję.

Apelujemy do wszystkich osób, które mają informacje o przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub prowadzenia nielegalnych hodowli, o niezwłoczne zgłaszanie ich odpowiednim służbom. Szybka reakcja może uratować zdrowie i życie zwierząt.