Nieodpowiedzialna jazda nietrzeźwego 38-latka znajdzie swój finał w sądzie Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Ponad promil alkoholu w organizmie, zignorowanie czerwonego światła na sygnalizatorze i spowodowanie kolizji drogowej. 38-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego w pojeździe przewoził swoje 8-letnie dziecko. Szczęśliwie w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Mężczyzna został zatrzymany przez świebodzińskich policjantów, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.

Brak rozwagi za kierownicą to realne zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy, lecz także dla wszystkich uczestników ruchu. Nieważne, czy wynika to z brawurowej jazdy, lekceważenia ograniczeń prędkości, ignorowania znaków drogowych czy sygnałów świetlnych. Gdy do takiej nieodpowiedzialności dochodzi jeszcze alkohol, powstaje scenariusz podobny do tego, którego bohaterem stał się 38‑latek z powiatu świebodzińskiego.

W środę (14 stycznia) patrol ruchu drogowego ze Świebodzina zatrzymał kierującego Oplem Corsa mężczyznę, który doprowadził do kolizji na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Łąki Zamkowe w Świebodzinie. Kierujący pojazdem 38-latek zignorował czerwone światło i wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z Oplem Mokka. Szczęśliwie w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Odpowiedzialny za zdarzenie mężczyzna w trakcie kierowania pojazdem był w stanie nietrzeźwości, miał blisko 1,1 promila alkoholu. W tym stanie przewoził swoje 8-letnie dziecko. Szczęśliwie w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Mężczyzna po wytrzeźwieniu w policyjnej celi usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.