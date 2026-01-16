Przyjechali do Polski, żeby kraść. Teraz odpowiedzą za swoje czyny Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Pięciu młodych obcokrajowców zostało zatrzymanych przez policjantów. Są podejrzani o kradzież samochodu, kradzież z włamaniem do garażu oraz usiłowanie włamania do trzech innych pojazdów na terenie gminy Krynica-Zdrój. Trzech starszych usłyszało zarzuty, natomiast sprawą dwójki nieletnich zajmie się sąd rodzinny.

W sobotę, 10 stycznia br., przed godziną 21 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Krynica-Zdrój doszło do kradzieży samochodu osobowego zaparkowanego w garażu oraz włamaniu do drugiego, skąd sprawcy zabrali piłę spalinową. W związku z tą informacją mundurowi natychmiast podjęli czynności, by ustalić, kto dopuścił się tych przestępstw i odzyskać skradzione mienie.

Kryniccy funkcjonariusze, a także policjanci z ościennych komisariatów i komendy w Nowym Sączu zostali skierowali we wskazane miejsce, jak również sprawdzali potencjalne trasy, którymi mogli poruszać się sprawcy. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom policjanci szybko wpadli na trop skradzionej Mazdy oraz drugiego samochodu, którym w kierunku sąsiedniej gminy poruszały się osoby mogące mieć związek z tymi przestępstwami. W efekcie mundurowi zatrzymali oba pojazdy do kontroli drogowej.

Podczas dalszych czynności okazało się, że w samochodach podróżowało 5 młodych Słowaków w wieku od 13 do 21 lat. Skradzioną Mazdą kierował 15-latek, natomiast Oplem 13-latek. Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa trzech pełnoletnich zatrzymanych zostało przewiezionych do sądeckiej komendy, natomiast nastolatkowie trafili do Policyjnej Izby Dziecka w Krakowie. W bagażniku Opla policjanci znaleźli skradzioną piłę.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego trzech mężczyzn w wieku 20, 21 i 23 lat usłyszało zarzuty kradzieży samochodu osobowego oraz włamania do garażu i kradzieży piły spalinowej, czym spowodowali straty o łącznej wartości blisko 14 tys. złotych. Ponadto mężczyźni są podejrzani o to, że wcześniej, również na terenie gminy Krynica-Zdrój, z zamiarem kradzieży wybili szyby w trzech innych samochodach, jednak nie osiągnęli swojego celu, bo w środku nie było żadnych wartościowych przedmiotów. Za to także usłyszeli zarzuty, tym razem usiłowania kradzieży z włamaniem. Za wszystkie te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia, jednak z uwagi na popełnienie ich w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, sąd może orzec wyższy wymiar kary. Natomiast jeśli chodzi o nieletnich, ich sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, który zdecyduje o zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych.