Spadający lód z ciężarówek to śmiertelne niebezpieczeństwo Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Zimowa aura, niskie temperatury oraz częste wahania pogody sprzyjają gromadzeniu się śniegu i lodu na dachach ciężarówek. Podczas jazdy, przy dużej prędkości i drganiach pojazdu, zalegające warstwy mogą zsunąć się z naczepy, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Bryła lodu spadająca z wysokości potrafi uszkodzić pojazd, doprowadzić do utraty panowania nad kierownicą, a w skrajnych przypadkach - do tragicznych wypadków.

Policjanci ruchu drogowego prowadzą kontrole ukierunkowane na sprawdzanie, czy kierowcy ciężarówek właściwie przygotowują swoje pojazdy do jazdy. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zalegający na dachach naczep śnieg i lód, przypominając, że każdy pojazd poruszający się po drodze musi być utrzymany w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.

Obowiązki kierowców w tym zakresie są jednoznaczne. Pojazd przed wyjazdem musi być przygotowany tak, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz zapewniał kierowcy odpowiednie pole widzenia. Oznacza to konieczność usunięcia śniegu i lodu - nie tylko z szyb, ale również z dachu, maski, świateł, a w przypadku pojazdów ciężarowych także z naczep i plandek.

Za takie zaniedbania grozi mandat do 3000 zł, jednak często jest to najmniejsza konsekwencja. Spadający lód może doprowadzić do kolizji, co wiąże się z likwidacją szkody z OC, utratą zniżek, a w poważniejszych przypadkach także z odpowiedzialnością karną.

Jeżeli nieodśnieżony pojazd stworzy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierujący odpowiada na podstawie art. 86 Kodeksu wykroczeń. Przepis przewiduje mandat nie niższy niż 1500 zł lub skierowanie sprawy do sądu. Gdy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, sprawca ponosi odpowiedzialność z art. 177 Kodeksu karnego - do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku śmierci poszkodowanego nawet do 8 lat.

Dlatego apelujemy do wszystkich kierowców - zarówno zawodowych, jak i prywatnych: poświęćcie kilka minut na dokładne odśnieżenie i usunięcie lodu z pojazdu przed wyjazdem. To nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale przede wszystkim wyraz odpowiedzialności i troski o zdrowie innych uczestników ruchu.

Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od właściwego przygotowania pojazdu.