Gdyńscy policjanci po raz kolejny zdążyli z pomocą na czas Data publikacji 16.01.2026 Wbrew utartym przesądom, 13. dzień miesiąca nie musi być pechowy. Mało tego, może okazać się wyjątkowo szczęśliwy. Dzięki błyskawicznej akcji gdyńskich policjantów przekonała się o tym młoda kobieta, będąca w kryzysie emocjonalnym.

We wtorek, po południu, policjanci z Komisariatu w Gdyni Chyloni otrzymali z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego informację o kobiecie w kryzysie emocjonalnym, przebywającej w bliżej nieokreślonym miejscu w pobliskim kompleksie leśnym.

Funkcjonariusze natychmiast zorganizowali działania poszukiwawcze. Warunki atmosferyczne były trudne, zwłaszcza głębokie zaspy śnieżne utrudniały dokładne przeczesywanie lasu. Dzięki wytężonej pracy, zaangażowaniu i wytrwałości, funkcjonariusze odnaleźli potrzebującą w głębi lasu. Kobieta była wychłodzona i zbyt słaba, aby iść o własnych siłach. Policjanci natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej, okryli kocem i wezwali pogotowie ratunkowe. Karetka mogła dotrzeć jednak jedynie na skraj kompleksu leśnego, od którego dzieliła ich znaczna odległość. Policjanci doskonale zdawali sobie sprawę, że w tej sytuacji liczy się każda minuta. W krótkim czasie zorganizowali improwizowany transport przez śnieg i zarośla, korzystając z pomocy przypadkowego przechodnia, który użyczył im swoich sanek.

Po wyjściu z lasu na potrzebującą czekali już ratownicy medyczni, którzy przejęli ją od policjantów. Kobiecie została udzielona pomoc medyczna, a następnie przewieziono ją do szpitala.

Historia ta pokazuje jak ważna jest szybka i właściwa reakcja wszystkich w otoczeniu osoby potrzebującej pomocy. To szybka reakcja, profesjonalne podejście i współpraca służb sprawiają, że udaje się uratować to co najcenniejsze - ludzkie życie.

Dlatego, gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy - reaguj. Gdy sam czujesz, że jej potrzebujesz - nie bój się sięgnąć po pomoc. Jest wiele miejsc, instytucji, osób, które wyciągną pomocną dłoń. W sytuacji zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112

( KWP w Gdańsku / mw)