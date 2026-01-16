Zatrzymany przez kryminalnych 27-latek usłyszał zarzut za udział w obrocie narkotykami i trafił do aresztu Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z komisariatu na Przymorzu zatrzymali 27-latka, który odpowie za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków oraz za zniszczenie radiowozu i spowodowanie strat na kwotę 2000 zł. W samochodzie oraz w mieszkaniu podejrzanego policjanci znaleźli ponad 2000 porcji klefedronu i marihuany. W prokuraturze 27-latek usłyszał zarzuty za popełnione przestępstwa i decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu.

Kryminalni z komisariatu na Przymorzu zdobyli informację o tym, że jedną z ulic Zaspy porusza się pojazd marki Skoda, którego kierowca może posiadać środki odurzające. Policjanci pojechali na miejsce i podjęli czynności zmierzające do kontroli kierującego Skodą. Funkcjonariusze zablokowali mężczyźnie trasę przejazdu przy wykorzystaniu nieoznakowanego radiowozu. Kryminalni podeszli do Skody i polecili mężczyźnie, by wyłączył silnik i opuścił pojazd. Mężczyzna nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy i gwałtownie ruszył do przodu, uderzając najpierw w radiowóz, a potem w inny zaparkowany pojazd. Aby zapobiec próbie ucieczki, funkcjonariusze natychmiast zareagowali i wybili w pojeździe szybę pałką teleskopową, a następnie wyciągnęli 27-latka z pojazdu i go zatrzymali.

Podczas przeszukania Skody gdańszczanina, w torbie sportowej znaleźli opakowanie z białą, zbryloną substancją, którą zabezpieczyli. Kolejne zabronione substancje funkcjonariusze znaleźli w miejscu zamieszkania 27-latka. Z uwagi na podejrzenie, że gdańszczanin kierował pojazdem i był pod wpływem narkotyków, w szpitalu pobrano mu krew do badań. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Wszystkie zabezpieczone substancje przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci ponad 2000 porcji klefedronu oraz marihuany.

Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz zarzut uszkodzenia radiowozu i spowodowania strat w wysokości 2000 zł. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia, z kolei za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat więzienia.