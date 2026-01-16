Laboratorium kryminalistyczne w KWP w Krakowie ma nowy sprzęt Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Policyjne laboratorium kryminalistyczne to wydział, gdzie specjaliści z różnych dziedzin (chemicy, biolodzy itp.) analizują zabezpieczony materiał dowodowy pod kątem m.in. ujawnienia różnego rodzaju śladów. Ich wiedza i doświadczenie oraz umiejętności zostały wsparte nowoczesnym sprzętem, który pod koniec 2025 r. trafił do poszczególnych pracowni.

Oświetlacz kryminalistyczny to urządzenie specjalistyczne wykorzystywane do ujawniania śladów kryminalistycznych niewidocznych „gołym okiem”. Emituje on światło o różnych długościach fali, od ultrafioletu, aż po światło podczerwone, dzięki czemu ślady mogą zostać zidentyfikowane, zlokalizowane i udokumentowane. Dzieje się tak, ze względu na specyficzne właściwości badanych substancji, np. płynów ustrojowych takich jak nasienie, krew, ślina czy mocz, które emitują fluorescencyjnie lub pochłaniają światło inaczej niż podłoże na którym się znajdują.

Przenośny spektrometr ramanowski Pendar X10, firmy Pendar Technologies, służący do zdalnego analizowania substancji (materiały wybuchowe, substancje psychoaktywne, zagrożenia chemiczne) w sposób nieniszczący, bez konieczności pobierania próbek. Spektrometr może analizować substancje z odległości do 2 m a także przez transparentne (przeźroczyste) opakowania (buteki, słoiki, woreczki itp.), co eliminuje konieczność kontaktu i zbliżania się do nieznanych substancji chemicznych.

Został już przetestowany w terenie w trakcie oględzin nielegalnego laboratorium narkotykowego, umożliwiając m.in. identyfikację substancji znajdujących się na dnie kanistrów.

Mikroskop FTIR Nicolet iN10 - system do identyfikacji mikropróbek metodą mikrospektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, trafił do pracowni chemii.

Urządzenie to pozwala na badania identyfikacyjne śladów kryminalistycznych o bardzo małych wymiarach, poniżej 1 milimetra. Urządzenie tego typu znajduje zastosowanie podczas badań włókien, drobin lakierów, drobin pozostałości materiałów wybuchowych, śladów substancji narkotycznych oraz nn substancji. Pomoże ono podczas wydawania opinii dotyczących takich zdarzeń jak zabójstwa, wypadki drogowe, wybuchy czy posiadanie substancji narkotycznych.