Wypadek drogowy z udziałem rowerzystki. Sprawca nietrzeźwy Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Na terenie Bogatyni doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem rowerzystki. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że kierowca osobowego forda uderzył w prawidłowo poruszającą się rowerzystkę. Jak wynikało z przeprowadzonych ustaleń chwilę wcześniej w pojeździe 52-latka znajdowało się jego dziecko, które zawiózł do szkoły. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że w chwili zdarzenia kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości (blisko 1 promil). Niestety z poważnymi obrażeniami poszkodowana 64 – latka trafiła pod opiekę medyków. Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie przed sądem.

Wczoraj, 15 stycznia 2026 roku, przed godziną 10:00 na terenie Bogatyni doszło do poważnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i rowerzystki.

Na miejsce niezwłocznie zostały skierowane służby ratunkowe. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 52-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego kierując pojazdem marki Ford najechał na prawidłowo poruszająca się 64-letnią rowerzystkę. Ze względu na obrażenia, które doznała kobieta w wyniku opisanego zdarzenia na miejsce zadysponowano medyków. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał kobietę do szpitala celem udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej. Jak ustalili mundurowi chwilę przed zdarzeniem w pojeździe sprawcy znajdowało się jego dziecko, które odwiózł do szkoły.

Przeprowadzone na miejscu badanie potwierdziło, że w chwili zdarzenia kierowca posiadał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na miejscu zdarzenia wykonano czynności procesowe. Teraz pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniane wszystkie okoliczności zdarzenia.

Przypominamy, że kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast jeżeli sprawca był nietrzeźwy grozi mu od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu czy narkotyków to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nietrzeźwi kierowcy stanowią realne ryzyko nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu.