Właściciele restauracji podziękowali kryminalnym za profesjonalizm i skuteczne działania Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Wczoraj, w budynku gdańskiej komendy doszło do wyjątkowego spotkania. W obecności Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku oraz Zastępcy Komendanta komisariatu na Śródmieściu właściciele jednej z gdańskich restauracji złożyli osobiste podziękowania dwóm policjantom kryminalnym z komisariatu na Śródmieściu, doceniając ich zdecydowaną i profesjonalną reakcję oraz skuteczne działania. Praca funkcjonariuszy doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 53-latka z Warszawy, który w grudniu poprzez rozpylenie substancji chemicznej w restauracji dokonał zniszczeń wyposażenia lokalu, powodując straty nie mniejsze niż 18 tysięcy złotych

Wczoraj, 15.01.2026 r., w budynku komendy, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku oraz Zastępcy Komendanta komisariatu na Śródmieściu, właściciele jednej z gdańskich restauracji złożyli osobiste podziękowania dwóm policjantom kryminalnym z komisariatu na Śródmieściu. Wyrazy uznania były efektem profesjonalnej, zdecydowanej i skutecznej pracy funkcjonariuszy, dzięki której ustalono i zatrzymano 53-letniego mieszkańca Warszawy - sprawcę zniszczeń w restauracji, do których doszło w grudniu. Mężczyzna, rozpylając w lokalu substancję chemiczną o drażniącym zapachu, doprowadził do uszkodzenia wyposażenia i strat nie mniejszych niż 18 tysięcy złotych.

Po zgłoszeniu zdarzenia sprawą natychmiast zajęli się kryminalni ze Śródmieścia. Policjanci rozpoczęli intensywne działania, podczas których analizowali zapisy z monitoringu, prowadzili rozmowy z osobami mogącymi posiadać istotne informacje oraz weryfikowali wszystkie zdobyte w sprawie ustalenia. Ich praca bardzo szybko przyniosła rezultaty i doprowadziła do ustalenia tożsamości sprawcy. Kryminalni nawiązali współpracę z policjantami z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII , którzy pod koniec grudnia na terenie Warszawy zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo 53-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia i spowodowania strat na kwotę nie mniejszą niż 18 tysięcy złotych.

Choć policjanci na co dzień wykonują swoje obowiązki bez oczekiwania na wyróżnienia, takie gesty jak wczorajsze podziękowania mają dla nich ogromne znaczenie. Są dowodem, że ich praca jest zauważana, doceniana i potrzebna. To właśnie takie momenty stanowią najlepszą motywację do dalszej służby i są wyjątkową nagrodą za zaangażowanie w bezpieczeństwo mieszkańców.