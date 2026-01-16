Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 77-latka Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze z Komisariatu Policji VII w Krakowie prowadził intensywne działania poszukiwawcze za 77-letnim schorowanym mężczyzną. Z uwagi na niskie temperatury i trudne warunki atmosferyczne istniało realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Poszukiwania zakończyły się szczęśliwie i mężczyzna został przekazany pod opiekę rodzinie.

9 stycznia br., około godziny 17.00 funkcjonariusze Komisariatu Policji VII w Krakowie przyjęli zawiadomienie od zaniepokojonych członków rodziny dotyczące zaginięcia 77-letniego mieszkańca gminy Michałowice. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna po wizycie wyszedł z krakowskiego szpitala i udał się w nieznanym kierunku. Sytuacja była bardzo poważna z uwagi na problemy zdrowotne mężczyzny oraz brak możliwości nawiązania z nim kontaktu telefonicznego. Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, dokumentów ani pieniędzy.

Z uwagi na panujące niskie temperatury, godziny wieczorne oraz realne zagrożenie dla zdrowia i życia zaginionego do działań natychmiast skierowano policjantów z komisariatu, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz przewodnika z psem służbowym. Nawiązano współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i Strażą Miejską. Na miejscu wyznaczono sektory, które były sukcesywnie przeszukiwane przez poszczególne grupy. Policjanci sprawdzali między innymi możliwe trasy poruszania się mężczyzny, ciągi komunikacyjne, przystanki i wiaty śmietnikowe. Akcję poszukiwawczą znacząco utrudniały trudne warunki atmosferyczne.

Po mniej więcej dwóch godzinach patrol z Komisariatu VII odnalazł zaginionego mężczyznę siedzącego na jednym z nowohuckich przystanków autobusowych. 77-latek był zmarznięty, ale nie zgłaszał innych dolegliwości. Niezwłocznie udzielono mu pomocy, a następnie przetransportowano do placówki medycznej celem przeprowadzenia niezbędnych badań, gdzie został przekazany pod opiekę rodziny.

Wspólne działania i szybka reakcja po raz kolejny pokazały, jak ważna jest współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.