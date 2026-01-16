Policjanci zatrzymali dwóch 15-latków, którzy nękali swojego rówieśnika Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Aleksandrowscy policjanci otrzymali zgłoszenie od jednej z mam, której dziecko było nękane przez rówieśników. Okazało się, że koledzy z klasy poniżali i bili chłopca, a dodatkowo rejestrowali wszystko telefonem. Sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który podejmie decyzję o konsekwencjach, jakie poniosą nastolatkowie.

Wczoraj po południu (15.01.2026 r.) policjanci z Aleksandrowa przyjęli zawiadomienie od zaniepokojonej matki o nękaniu jej dziecka przez rówieśników z klasy. Do sprawy policjanci przesłuchali ustalonych świadków i zabezpieczyli nagrania, na których zarejestrowane były akty przemocy wobec 15-latka. Na filmach koledzy z klasy nękają pokrzywdzonego m.in. uderzając go w twarz i poniżając.

Dzisiaj (16.01.2026), policjanci z Aleksandrowa zatrzymali do sprawy dwóch 15-latków. Nieletni odpowiedzą za pobicie i nękanie pokrzywdzonego rówieśnika. Dodatkowo do sprawy została już ustalona trzecia osoba, która brała udział w zdarzeniu. Wobec niej również będą wykonywane czynności procesowe.

Apelujemy do wszystkich rodziców, aby zachowali czujność i rozmawiali ze swoimi dziećmi. Jeśli dowiedzą się o jakichkolwiek zachowaniach niezgodnych z prawem należy o tym powiadomić policjantów.