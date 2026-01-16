Policyjny wieczór kolęd Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj W czwartkowy wieczór 15 stycznia 2026 r. Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie rozbrzmiała kolędami. Koncert przygotowany przez Policję zgromadził wielu znakomitych wykonawców, którzy wystąpili przed równie wspaniałą publicznością.

Okres liturgiczny Bożego Narodzenia skończył się w Niedzielę Chrztu Pańskiego, czyli 11 stycznia br., nie mniej w tradycji polskiej kolędy śpiewa się do Święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego także Świętem Matki Bożej Gromnicznej, czyli do 2 lutego włącznie. Dopiero potem rozbiera się choinki i zdejmuje świąteczne dekoracje. Cały styczeń to czas pięknego kolędowana i okolicznościowych, świątecznych uroczystości.

Nie inaczej było 15 stycznia br. w Warszawie w Katedrze Polowej WP pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, do której na koncert kolęd zaprosili widzów Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń i Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł. insp. w st. spocz. Irena Zając.

Obecny rok, za sprawą ONZ, poświęcony jest wolontariatowi. Hasło „Każdy gest ma znaczenie” świetnie wpisuje się w działalność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, której funkcjonowanie opiera się na dobrej woli wielu ludzi o otwartym sercu - zarówno wolontariuszy, którzy pracują na rzecz Fundacji, jak i darczyńców, którzy wspierają ją materialne. Koncert kolęd, przygotowany przez Policję był również formą podziękowania dla wszystkich, dzięki którym Fundacja może rozwiać swoją działalność. Podczas uroczystości każdy mógł wesprzeć pomoc dla poszkodowanych policyjnych rodzin, składając do puszek datki. Ofiarnych serc nie zabrakło, a jako, że czasy stają się coraz bardziej bezgotówkowe można było skorzystać także z terminala płatniczego. Wiele osób zapowiedziało, ze przeleje pieniądze bezpośrednio na konto Fundacji. Poniżej podajemy link do strony Fundacji, na której można znaleźć numer konta, gdzie wszyscy chętni mogą wpłacić pieniądze na pomoc wdowom i sierotom po poległych policjantach.

Zebranych gości, wśród których znalazł się Sekretarz Stanu w MSWiA Wiesław Szczepański, przedstawiciele Policji, prezesi stowarzyszeń i fundacji, współpracujących z formacją, duchowieństwo, ale także rzesze wiernych i miłośników muzyki powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który wyraził wdzięczność Ordynariuszowi Polowemu WP ks. bp. Wiesławowi Lechowiczowi za możliwość zorganizowania koncertu właśnie w tej świątyni.

- Dziękuję, że możemy się tutaj spotkać i kolędować, bo to ważne nie tylko z uwagi na naszą wiarę, ale też tradycję – zwrócił się do zebranych generał Marek Boroń. – To, co nas łączy, to bezpieczeństwo. I dzisiaj chciałbym, abyśmy tak potraktowali ten koncert, dbając o siebie i pamiętając o tych, którzy potrzebują pomocy.

Komendant Główny Policji złożył wszystkim życzenia noworoczne, w których przewijały się słowa „pokój”, „spokój” i „bezpieczeństwo” oraz wezwanie do wzajemnego wsparcia. – Motto polskiej Policji to „POMAGAMY I CHRONIMY” – powiedział na zakończenie gen. insp. Marek Boroń. – Dbajcie, Szanowni Państwo, o siebie nawzajem, my na pewno będziemy Wam pomagać, jak robimy to od przeszło stu lat.

Podczas koncertu wystąpili: Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak, Danuta Błażejczyk, Małgorzata Szarek, Maja Konkel, Janusz Szron, Angelika Jasińska a także Jakub Świtka i Jarosław Plichta Zaproszeni soliści zaprezentowali się z Orkiestrą Reprezentacyjną Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura. W wojskowej świątyni zabrzmiały tradycyjne polskie kolędy, śpiewane na melodie polonezów i kujawiaków, góralskie pastorałki, ale również wspaniale zaaranżowane pieśni na wokal jazzowy. Publiczność, w tym także przedstawiciele kierownictwa Policji i resortu ochoczo włączali się do śpiewu. Kolędy były przeplatane doskonale dobranymi przykładami poezji i prozy świąteczno - wigilijnej.

- Wszystkiego najlepszego, miłości i dobra – życzyła zebranym Halina Frąckowiak. - Spotkania wspaniałych ludzi, dobrej pracy i żeby było spokojnie w naszym kraju i wszędzie tam, gdzie dzieje się zło.

Na zakończenie głos zabrał Biskup Polowy WP, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji ks. Wiesław Lechowicz, który serdecznie podziękował za przygotowanie tak cudownego wieczoru. Wyraził również wdzięczność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach za to, co robi na co dzień.

- Przy wielu okazjach wspólnych spotkań odwołuję się do przykładu Fundacji – powiedział Krajowy Duszpasterz Policji. – Pięknie świadczy on o tym, że polscy policjanci i policjantki dbają nie tylko o pokój, bezpieczeństwo i porządek w naszej ojczyźnie, ale również są solidarni z tymi, którzy doświadczyli i doświadczają największego bólu, związanego ze stratą najbliższych osób. Przyłączam się do apelu i zwracam się z gorącą prośbą do Waszych szlachetnych serc o pomoc i wsparcie tej Fundacji.

Jego Ekscelencja przytoczył również Goethego - „Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,/Tam dobre serca mają./Źli ludzie – wierzaj mi -/Ci nigdy nie śpiewają.” i podziękował, za to, że tego wieczoru tak wielu ludzi wstąpiło do katedry polowej „w której modlimy się codziennie o pokój i bezpieczeństwo w naszej ojczyźnie oraz za tych, którzy stoją na straży tego pokoju i bezpieczeństwa, a wśród nich za polskich policjantów”.

Pasterskie błogosławieństwo zakończyło niezapomniany wieczór kolęd, który wspaniale poprowadził Waldemar Kozera z Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP

Zdjęcia: podkom. Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP

Film: Grzegorz Utnik / Gabinet KGP

Link do strony Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, na której nożna znaleźć wszelkie potrzebne dane, do wsparcia jej działań: https://fundacjapolicja.pl/