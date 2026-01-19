Policjanci z Pomorza zatrzymali pseudokibiców. Pod osłoną nocy niszczyli elewacje Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Akcja policjantów z Pomorza. Zatrzymali pseudokibiców, którzy niszczyli elewacje. Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali osoby odpowiedzialne za zniszczenie kilkunastu elewacji, na których malowali symbole antagonistycznych drużyn piłkarskich. Sprawcy działali na terenie Wejherowa, Gdyni oraz powiatu puckiego.

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości wśród Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy wsparciu funkcjonariuszy z Wejherowa, Pucka oraz Pruszcza Gdańskiego, ustalili, że w nocy z soboty na niedzielę (17.01-18.01. 2026 r.) na terenie kilku powiatów działała grupa pseudokibiców gdańskiego klubu piłkarskiego.



Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyźni mają na swoim koncie zniszczenie kilkunastu elewacji, na których namalowane były symbole kibicowskie należące do sympatyków klubów piłkarskich z Gdyni i Wejherowa. Dzięki zdecydowanym działaniom policjantów udało się przerwać ich działalność oraz zapobiec kolejnym aktom wandalizmu.



W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej pięć pojazdów, którymi poruszało się łącznie 18 pseudokibiców. Dwie osoby zostały zatrzymane, jedna z nich kierowała pojazdem pod wpływem środków odurzających, natomiast druga posiadała narkotyki. Ponadto ustalono, że dwóch z legitymowanych mężczyzn miało aktywny zakaz wstępu na imprezy masowe.



Podczas kontroli pojazdów policjanci ujawnili m.in. pojemniki ze sprayem, kominiarki, a także elementy odzieży i akcesoria związane z barwami pseudokibiców.



Na chwilę obecną do policji nie wpłynęło zawiadomienie o zniszczeniu mienia od osób pokrzywdzonych. Mimo to funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy i prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające. Niewykluczone, że osoby odpowiedzialne za to zdarzenie usłyszą zarzuty zniszczenia mienia. Zatrzymany kierowca odpowie również za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, natomiast pasażer za posiadanie środków odurzających.



Policjanci nadal analizują zgromadzony materiał dowodowy oraz ustalają udział pozostałych wylegitymowanych osób w tym procederze. Dzięki sprawnej współpracy funkcjonariuszy z kilku jednostek wandale zostali zatrzymani w różnych lokalizacjach, gdy wracali do miejsc zamieszkania.