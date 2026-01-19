Policyjna pomoc w czasie zimowej aury Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Dramatyczne zgłoszenie od 80-letniej mieszkanki powiatu mławskiego wpłynęło do dyżurnego w czasie trudnych warunków pogodowych. Seniorka poinformowała, że z powodu śliskich dróg i opadów nie jest w stanie dotrzeć do swojego niepełnosprawnego syna, któremu codziennie przygotowuje posiłki. Obawiała się, że mężczyzna pozostanie bez jedzenia.

W czwartek (15.01.2026) wieczorem dyżurny otrzymał zgłoszenie od 80-letniej kobiety, która codziennie przygotowuję posiłki dla swojego niepełnosprawnego syna, ale z powodu ciężkich warunków panujących na zewnątrz nie jest w stanie dotrzeć do niego. Z pomocą przybył dzielnicowy st. sierż. Dawid Szwarc oraz funkcjonariusz prewencji sierż. Damian Kawczyński. Funkcjonariusze odebrali przygotowany przez kobietę posiłek i dostarczyli go pod wskazany adres, docierając bezpiecznie do potrzebującego mężczyzny. Dzięki ich szybkiej reakcji pomoc dotarła na czas, a syn seniorki nie został pozostawiony bez opieki.

To kolejny przykład, że policyjna służba to nie tylko egzekwowanie prawa, ale także realna pomoc w codziennych, życiowych sytuacjach. Policjanci, reagując na takie zgłoszenia, pokazują, że są blisko mieszkańców i gotowi wspierać ich wtedy, gdy najbardziej tego potrzebują – zwłaszcza w chwilach zagrożenia i bezradności.

Nie bądźmy obojętni na potrzeby innych – zwłaszcza osób starszych, samotnych czy niepełnosprawnych. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, by czasem uratować komuś zdrowie, a nawet życie.