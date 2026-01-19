Przewozili za dużą liczbę pasażerów – stracili prawa jazdy Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Dwóch obywateli Mołdawii straciło prawo jazdy na 3 miesiące. Kierowcy przewozili swoimi busami zbyt dużą liczbę pasażerów. Oprócz utraty prawa jazdy, mężczyźni zostali ukarani przez jasielskich policjantów mandatami w wysokości po 900 zł i 8 punktów karnych.

W minionym tygodniu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, podjęli interwencje wobec dwóch kierowców busów na mołdawskich tablicach rejestracyjnych.

Najpierw w miejscowości Łężyny, mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Za kierownicą samochodu siedział obywatel Mołdawii. W trakcie interwencji, policjanci sprawdzili sposób, w jaki przewożeni są pasażerowie pojazdu. Okazało się, że mercedesem podróżuje o 3 osoby za dużo. W związku z tym funkcjonariusze ukarali kierującego mandatem w kwocie 900 zł i 8 punktów karnych. Dodatkowo zgodnie z przepisami, zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Druga kontrola miała miejsce kilka dni później, na ul. Św. Jana z Dukli w Jaśle. Ci sami funkcjonariusze zauważyli kolejnego busa na mołdawskich tablicach rejestracyjnych. Kiedy mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli, ponownie okazało się, że samochodem podróżuje za duża liczba pasażerów. W mercedesie znajdowało się 12 osób, natomiast w dowodzie rejestracyjnym widniał zapis, iż busem może maksymalnie podróżować 9. I w tym przypadku, policjanci także ukarali kierowcę mandatem w wysokości 900 zł i 8 punktami karnymi. Mężczyzna stracił również prawo jazdy na 3 miesiące.

Przypominamy:

Zgodnie z art. 135 i 135a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy lub wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym mowa nie przekracza:

5 – w przypadku przewożenia ich autobusem

2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny