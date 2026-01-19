Uzyskiwali dostęp do kont lekarzy i wystawiali podrobione recepty - grupa rozbita przez CBZC Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 7 podejrzanym - członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się uzyskiwaniem dostępu do kont lekarzy na portalu gabinet.gov.pl, wystawieniu za ich pomocą podrobionych recept elektronicznych na leki receptowe zawierające w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe, a także posłużenia się danymi osobowymi lekarzy, w celu założenia fikcyjnych rachunków bankowych oraz usiłowania wyłudzenia kredytu, ukrywania środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, dokonania ich transferu, w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku.

Z ustaleń śledztwa prowadzonego wspólnie z Zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wynika, iż działalność grupy obejmuje okres od 21 września 2024 r. do 5 czerwca 2025 r. Wśród oskarżonych znajdują się osoby realizujące sfałszowane recepty na leki narkotyczne.

Mechanizm działania grupy polegał na zakładaniu rachunków bankowych na dane lekarzy, których dane pozyskano w wyniku wcześniejszych wycieków a kolejno generowaniu przy użyciu usług bankowości elektronicznej certyfikatów umożliwiających logowanie do portalu gabinet.gov.pl i generowanie podrobionych recept. Recepty były wystawiane wyłącznie w trybie pro familia (tryb przeznaczony dla członków najbliżej rodziny) na osoby z nadanym nr PESEL, które jak ustalono nie były tego świadome. Recepty obejmowały produkty zawierające w swoim składzie substancje czynne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2022 poz. 1665), tj. Xanax (substancja czynna Alprazolamum znajdująca się w wykazie P środków psychotropowych - grupa IV-P), Oxycontin i Oxydolor (substancja czynna Oxycodonum znajdująca się w wykazie N środków odurzających - grupa I-N) oraz Nasen (substancja czynna Zolpidem znajdująca się w wykazie P środków psychotropowych - grupa IV-P). Sfałszowane recepty były następnie sprzedawane na komunikatorach internetowych oraz realizowane na terenie aptek w całym kraju. W ten sposób do obiegu trafiło kilkaset opakowań leków o działaniu odurzającym, które były również dystrybuowane do innych krajów Unii Europejskiej.

W postępowaniu przygotowawczym wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie wobec wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a 5 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Ujawnione w toku czynności dane informatyczne i dowody cyfrowe pozwoliły na stwierdzenie, iż osoby związane z działalnością grupy przestępczej brały również udział w odrębnych grupach związanych z popełnianiem oszustw na tzw. członka rodziny, prowadzeniem ataków typu BEC - Business Email Compromise na szkodę polskich podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwaniem i sprzedażą rachunków bankowych oraz kont na giełdach kryptowalutowych. Z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego oraz identyfikacji pokrzywdzonych materiały w tym zakresie zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

Oskarżonym za popełnione przestępstwa grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.