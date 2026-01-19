Areszt dla sprawcy 8 przestępstw Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj 46-latek z Gniezna, który między innymi odgryzł ucho 31-latkowi usłyszał 8 zarzutów. Po zdarzeniu pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala w Poznaniu, gdzie lekarze dokonali chirurgicznego zaopatrzenia małżowiny usznej. Teraz decyzją sądu podejrzany został aresztowany na trzy miesiące. Sprawa jest w toku.

11 stycznia br. późnym wieczorem w gnieźnieńskiej komendzie stawiła się mieszkanka Gniezna. Kobieta złożyła zawiadomienie o uszkodzeniu ciała jej syna przez znanego mu mężczyznę, który odgryzł 31-latkowi ucho. Do zdarzenia miało dojść 10 stycznia br. przy ulicy Moniuszki w Gnieźnie. Pokrzywdzony został hospitalizowany w szpitalu w Poznaniu.

Sprawą zajęli się gnieźnieńscy policjanci kryminalni, którzy ustalili, że pomiędzy mężczyznami znajdującymi się pod wpływem alkoholu doszło do nieporozumień, następnie szarpaniny, podczas której 46-letni sprawca odgryzł ucho 31-latkowi.

Pokrzywdzony trafił do szpitala w Gnieźnie, a następnie został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie lekarze przyszyli mu zabezpieczone wcześniej ucho (dokonali chirurgicznego zaopatrzenia małżowiny usznej po amputacji urazowej).

Śledczy zbierając materiał dowodowy w tej sprawie wspólnie z technikami kryminalistyki przeprowadzili oględziny z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej, przesłuchiwali świadków i inne pokrzywdzone przez 46-latka osoby.

W trakcie czynności śledczy dotarli do 6 pokrzywdzonych.

W dniu 14 stycznia policjanci operacyjni zatrzymali sprawcę. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał 8 zarzutów dotyczących spowodowania uszkodzenia ciała 4 osób, zmuszania dwóch pokrzywdzonych do określonego zachowania poprzez groźby, wpływania na świadka poprzez groźby pozbawienia życia i zdrowia i naruszenia nietykalności jednej z osób pokrzywdzonych.

W piątek, 16 stycznia decyzją Sądu Rejonowego w Gnieźnie 46-latek został aresztowany na trzy miesiące. Był wcześniej notowany przez Policję.

Za wymienione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Sprawa jest w toku.