Policjanci zabezpieczyli milion papierosów bez akcyzy

Rutynowa kontrola drogowa przeprowadzona przez policjantów szczycieńskiej drogówki zakończyła się ujawnieniem poważnego przestępstwa skarbowego. W przestrzeni ładunkowej zatrzymanego pojazdu funkcjonariusze znaleźli dużą ilość nielegalnych wyrobów tytoniowych. Skala ujawnionego procederu wskazuje na znaczne straty dla budżetu państwa. Kierujący pojazdem mężczyzna został zatrzymany i odpowie za swoje działania przed sądem.

W środę (14.01.2026) po godzinie 17:00 w miejscowości Dąbrowy, w gminie Rozogi, policjanci szczycieńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Volkswagen. Za kierownicą auta siedział 38-letni mieszkaniec powiatu mrągowskiego.

W trakcie kontroli funkcjonariusze zweryfikowali dane kierującego oraz pojazdu, a także dokonali sprawdzenia przewożonego ładunku. W przestrzeni ładunkowej samochodu policjanci ujawnili dużą ilość papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Jak ustalono, mężczyzna przewoził łącznie 1 000 000 sztuk papierosów. Swoim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości prawie 1,5 miliona złotych.

38-latek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego oraz nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Decyzją Prokuratury Rejonowej w Szczytnie wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Postępowanie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora.