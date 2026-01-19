Skazany za zabójstwo, schował się w wersalce Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Woli Krzysztoporskiej zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który ma odbyć karę pozbawienia wolności za zabójstwo. 35-latek schował się w schowku na pościel w wersalce.

18 stycznia 2026 roku funkcjonariusze Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej otrzymali informacje, o poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia wolności za zabójstwo. Według przekazanych informacji mężczyzna miał przebywać w jednej z wsi na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Na miejscu policjanci zastali partnerkę 35-latka, która oświadczyła, że nie ma go w domu. Po chwili w pomieszczeniu pojawiło się 6-letnie dziecko mówiąc, że tatuś bawi się w chowanego i schował się w wersalce. Po wejściu do pokoju mundurowi sprawdzili łóżko, gdzie w schowku na pościel znaleźli leżącego mężczyznę. Został on zatrzymany, najbliższe lata spędzi w więzieniu.