Policjant uratował kobietę leżącą przy drodze Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Podczas patrolu w Przyłęku policjant z Wydziału Ruchu Drogowego zwoleńskiej komendy, uratował 50-letnią kobietę, leżącą przy drodze, bez funkcji życiowych. Funkcjonariusz prowadził resuscytację do przyjazdu karetki pogotowia.

Wczoraj (18.01) rano podczas pełnienia służby asp. Bartłomiej Chmurzyński, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego, na terenie gminy Przyłęk zauważył, że kobieta straciła przytomność. Okazało się też, że doszło u niej do zatrzymania funkcji życiowych.

Policjant natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Po ok. 20 minutach reanimacji dołączył do niego inny kierujący, który widząc, co się dzieje zatrzymał się i już wspólnie walczyli o życie kobiety. Czynności ratunkowe prowadzili nieprzerwanie do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego Po przyjeździe ratowników, 50-latka została przekazana pod ich opiekę. Ze względu na bardzo poważny stan kobiety na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala.

Policjanci każdego dnia pełnią służbę, mając świadomość, że ich rolą jest ratowanie, zagrożonego życia. Postawa funkcjonariusza stanowi przykład wzorowej służby, w trakcie pełnienie obowiązków, jaki poza nimi.