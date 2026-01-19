Napaść z maczetą na nastolatków. Kryminalni ustalili sprawców Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Grożąc maczetą, zwabili do lasu i brutalnie zaatakowali rówieśników. Sprawcy bili, kopali i poniżali ofiary, a dodatkowo wszystko nagrywali. Uczestnicy rozboju zostali ustaleni przez jastrzębskich policjantów. O losach nieletnich zdecyduje sąd rodzinny.

Przemoc rówieśnicza, to jedno z najpoważniejszych zagrożeń wśród młodych ludzi. Często agresja nie jest impulsem, lecz zaplanowanym działaniem, nastawionym na upokorzenie i wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi. Właśnie z taką sprawą mieli do czynienia policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.



W sobotę (17.01. 2026 r.) rano oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło wieczora (16.01.2026 r.) w autobusie komunikacji miejskiej. 16-latek wraz ze swoją 13-letnią koleżanką, w trakcie kłótni z rówieśnikami odsłonił kurtkę, pokazując maczetę. Grożąc użyciem, kazał wyjść swoim kolegom z autobusu i skierować się w stronę lasu. Po dotarciu we wskazane miejsce 16-latek miał pobić 13-latka. Użył też gazu pieprzowego oraz grożąc użyciem maczety, przyłożył mu ją do głowy. W trakcie ataku kazał mu klęczeć, a 13-latka całe zajście nagrywała. Agresorka szarpała także 15-letnią rówieśniczkę za włosy, a następnie zagroziła jej, że jeżeli nie odda jej e-papierosa, to 16-latek jeszcze dotkliwiej pobije jej kolegę.

Po zgłoszeniu policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Zaledwie kilka godzin od zgłoszenia ustalili oboje napastników. 16-latek nie przyznawał się do napaści. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli jednak gaz pieprzowy, a w miejscu, gdzie miało dojść do napaści, w zaroślach, znaleźli maczetę oraz e-papierosa.

Sprawa zostanie skierowana teraz do rozpatrzenia przez sąd dla nieletnich.



Przemoc, poniżanie i publiczne upokarzanie drugiego człowieka nie są „żartem”, „zabawą” ani „konfliktem rówieśniczym”. To przestępstwo, zagrożone karą nawet do 12 lat więzienia.



Apelujemy do rodziców i opiekunów prawnych o zainteresowanie się tym, co ich dzieci robią w wolnym czasie, i z kim spędzają ten czas. Jakie treści publikują w internecie. Dziś młodzi ludzie mają niemal nieograniczony dostęp do sieci. Filmy, zdjęcia czy też komentarze, na które trafiają, nie zawsze dostosowane są do ich wieku i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci i młodzież często nie zdają sobie sprawy również z tego, jak silny wpływ na drugiego człowieka mogą mieć ich słowa, umieszczane komentarze czy też publikowane obrazy. To, co dla jednego jest chwilową emocją, dla innego może stać się źródłem lęku i wstydu.



Dlatego tak ważne są rozmowy. Dzięki nim dzieci będą mogły zrozumieć, że nie wszystkie treści znalezione w internecie są bezpieczne i wartościowe. Będą wiedziały również o tym, że w razie wątpliwości czy niepokoju, mogą zwrócić się do dorosłych po wsparcie i pomoc. Pamiętajmy, że brak reakcji, obojętność i bagatelizowanie sygnałów ostrzegawczych mogą prowadzić do tragedii, które na zawsze niszczą życie zarówno ofiar, jak i samych sprawców.