Rozbity proceder prania pieniędzy. 30-latek został zatrzymany Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy. Wobec 32 latka prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Kwota nielegalnych środków finansowych, jakimi operował sprawca, szacowana jest na blisko 400 tysięcy złotych.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego policjanci zabezpieczyli szereg dowodów, w tym telefony komórkowe, laptopa, dyski twarde oraz dokumentację bankową i karty SIM. Materiał ten jednoznacznie wskazuje na udział zatrzymanego w procederze.

Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Podczas przesłuchania zatrzymany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzany uzyskał, a następnie rozdysponował środki finansowe w kwocie ok. 400 tysięcy złotych pochodzące z czynów zabronionych.

Mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Za pranie brudnych pieniędzy grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.