Zatrzymanie funkcji życiowych. Policjant wraz z inną osobą reanimowali kobietę Data publikacji 19.01.2026 Powrót Drukuj Podczas patrolu w Przyłęku policjant z Wydziału Ruchu Drogowego zwoleńskiej komendy, błyskawicznie zareagował, ratując 50-letnią kobietę, która nie dawała oznak życia. Funkcjonariusz prowadził resuscytację do przyjazdu karetki pogotowia.

W niedzielę (18.01) rano jadąc służbowym samochodem asp. Bartłomiej Chmurzyński, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego, na terenie gminy Przyłęk zauważył, że jedno z aut przed nim zatrzymało się na środku pasa. Policjant podjechał bliżej, żeby sprawdzić co się stało i wtedy zauważył, że jedna z podróżujących w tym samochodzie osób straciła przytomność. Okazało się też, że doszło u niej do zatrzymania funkcji życiowych.

Policjant natychmiast rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową nieprzytomnej kobiety. Po około 20 minutach reanimacji dołączył do niego inny kierujący, który widząc, co się dzieje zatrzymał się i już wspólnie walczyli o życie kobiety. Czynności ratunkowe prowadzili nieprzerwanie do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego Po przyjeździe ratowników, 50-latka została przekazana pod ich opiekę. Ze względu na bardzo poważny stan kobiety na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala.

Policjanci każdego dnia pełnią służbę, mając świadomość, że w każdej chwili mogą natrafić na sytuację, w której zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie człowieka. Postawa funkcjonariusza jest przykładem tego, że policjant zarówno w służbie, jak i poza nią zawsze reaguje na sytuacje zagrożenia życia i zdrowia.