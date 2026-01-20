Mogło dojść do tragedii. Nietrzeźwy ojciec wiózł dzieci drogą ekspresową S3 Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Czujność policjantów ruchu drogowego lubińskiej komendy być może zapobiegła dramatowi, do którego mogło dojść na jednej z najbardziej ruchliwych tras w regionie. W ramach centralnej koordynacji działań na drodze ekspresowej S3, funkcjonariusze zauważyli osobowego Mercedesa, który częściowo stał na pasie ruchu, z włączonymi światłami awaryjnymi. Policjanci zatrzymali się, aby pomóc kierowcy. Okazało się, że skończyło mu się paliwo, w aucie wiózł dwoje małych dzieci, a w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend, około godziny 20.00, na drodze ekspresowej S3. Policjanci ruchu drogowego lubińskiej komendy, wykonując czynności służbowe na terenie powiatu legnickiego, podjechali do kierującego Mercedesem, którego unieruchomione auto stało częściowo na pasie ruchu. Kiedy funkcjonariusze zatrzymali radiowóz z pojazdu wyszedł kierujący i wszedł na jeden z pasów ruchu, pozostawiając w samochodzie dwoje małych dzieci (6 i 8 lat), w skrajnie niebezpiecznym miejscu. Maluchy były roztrzęsione i przerażone.

Podczas rozmowy policjanci wyczuli od kierującego wyraźną woń alkoholu - badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Jak ustalili funkcjonariusze, 37-latek jechał z Wałbrzycha do Legnicy po swoją partnerkę. Podróż zakończyła się, bo zabrakło w aucie paliwa.

Z uwagi na realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz fakt kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, policjanci zatrzymali mężczyznę. Na miejsce wezwali matkę dzieci, która wraz z babcią przejęły nad nimi opiekę. Do czasu ich przyjazdu, mundurowi uspokoili dzieci, zapewniając im wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Stróże prawa zatrzymali 37-latkowi prawo jazdy i dowód rejestracyjny za brak badań technicznych, a także sporządzili zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z uwagi na brak informacji o polisie OC . Mercedes został odholowany na koszt właściciela.

Kierujący trafił do policyjnej celi. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy! Alkohol i inne środki odurzające nigdy nie idą w parze z kierowaniem pojazdem. Każda taka decyzja to igranie z życiem własnym, pasażerów i innych uczestników ruchu. Szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo dzieci.

Zawsze reaguj. Życie nie ma drugiej szansy.