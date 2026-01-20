Policjanci pomogli mężczyźnie w trudnej sytuacji życiowej Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Brzozowa w miniony weekend pomogli 45-latkowi, który znajdował się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej. Mężczyzna był wychłodzony, a w jego domu panowała niska temperatura i nie było ogrzewania. Mężczyzna skorzystał z pomocy funkcjonariuszy. Policjanci nie pozostają obojętni na potrzeby mieszkańców wymagających wsparcia. Sprawdzają pustostany oraz odwiedzają osoby szczególnie narażone na wychłodzenie organizmu.

W sobotę, (17.01.2026 r.), brzozowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z domów w miejscowości Humniska, samotnie mieszka mężczyzna, który ze względu na niską temperaturę może potrzebować pomocy. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres.

Na miejscu zastali mężczyznę. 45-latek był wychłodzony, a w jego domu panowała niska temperatura, co realnie mogło mieć negatywny wpływ na jego życie i zdrowie. 45-latek oświadczył, że znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Z uwagi na warunki panujące w jego domu i warunki atmosferyczne, policjanci zaproponowali mężczyźnie skorzystania z pomocy. Mieszkaniec wyraził zdgodę i funkcjonariusze przewieźli go do schroniska w Krośnie.

Mężczyzna był bardzo wdzięczny policjantom, którzy zainteresowali się jego losem i udzieli mu pomocy.

Mundurowi apelują o to, aby w tym trudnym czasie zwracać szczególną uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Jeśli wiemy, że samotnie mieszkający sąsiad nie ma opału - zgłośmy to do dzielnicowego. Nie przechodźmy obojętnie obok osoby nietrzeźwej, która z uwagi na swój stan może ulec wychłodzeniu. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby.