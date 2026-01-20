12 lat ukrywał się na terenie Holandii - został zatrzymany Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Opolscy łowcy głów zatrzymali 45-letniego poszukiwanego, który przez blisko 12 lat ukrywał swoją tożsamość na terenie Holandii. Na swoim koncie miał kradzieże i włamania. Mężczyzna postanowił wrócić do kraju. Kryminalni z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ustalili nowy adres poszukiwanego i zatrzymali go, gdy wypatrywał przez okno kolędników. Zamiast wizyty księdza, czekała go długo odwlekana wizyta w zakładzie karnym. Najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu.

45-latek miał na swoim koncie kradzieże oraz włamania. By uciec od kary pozbawienia wolności mężczyzna wyjechał do Holandii. Tam przez blisko 12 lat ukrywał swoją tożsamość. Jego życie w cieniu przerwali policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Opolscy łowcy głów operacyjnie ustalili, że mężczyzna w najbliższym czasie planuje wrócić do kraju. Na podstawie zebranych informacji wytypowali nową kryjówkę 45-latka. Kilka dni temu policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 45-latek nie spodziewając się policjantów, wyglądał przez okno za kolędnikami. Pech chciał, że zamiast wizyty księdza, czekała go długo odwlekana wizyta w zakładzie karnym.

Mężczyzna przebywa już w więzieniu, gdzie spędzi najbliższe dwa lata.