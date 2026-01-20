Trzech poszukiwanych zatrzymanych przez tarnobrzeskich kryminalnych Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Tarnobrzega zatrzymali trzech poszukiwanych mężczyzn, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Za dwoma wydane były europejskie nakazy aresztowania, trzeci był poszukiwany listem gończym. Żaden z nich nie uniknie odpowiedzialności za popełnione przestępstwa.

16 stycznia, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zatrzymali trzech mężczyzn, którzy chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości.

Pierwszego z mężczyzn, 23-latka, policjanci zatrzymali na terenie Nowej Dęby. Za mieszkańcem powiatu tarnobrzeskiego, niemiecki sąd wydał europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna ma na swoim koncie przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, za które grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna będzie oczekiwał w areszcie na ekstradycję do Niemiec.

Kolejny poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, za przestępstwa przeciwko mieniu ma do odbycia karę roku pozbawienia wolności. Co więcej, za 58-letnim mieszkańcem Tarnobrzega, m.in. tarnobrzeski sąd wydał list gończy.

Tego samego dnia policjanci ustalili również miejsce pobytu 49-letniego mieszkańca Tarnobrzega, który ukrywał się na terenie gminy Kolbuszowa. Mężczyzna trafił do Zakładu Karnego. 49-latek był poszukiwany m.in. listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. Za przestępstwa przeciwko rodzinie, ma do odbycia karę 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Zatrzymania osób poszukiwanych są przykładem codziennej, systematycznej pracy policjantów. To ciągłe czynności mające na celu ujawnianie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze każdego dnia gromadzą i analizują informacje o poszukiwanych oraz miejscach, w których mogą się ukrywać.