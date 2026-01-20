2,7 promila, potrącenie i ucieczka z miejsca zdarzenia Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Kierujący Nissanem 45-letni mężczyzna potrącił kobietę na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia. Dzięki reakcji świadków został ujęty, i przekazny funkcjonariuszom Policji. Badanie wykazało, że miał 2,7 promila alkoholu w organizmie.

W czwartek, 15 stycznia br., około godziny 20:00, żyrardowscy policjanci otrzymali informacje o tym, że na ulicy Jaktorowskiej doszło do potrącenia pieszej na przejściu. Kierowca, nie udzielając rannej pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowaną okazała się być 18-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala.

Dzięki reakcji świadków zdarzenia mężczyzna został ujęty, a następnie przekazany funkcjonariuszom Policji. Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że mieszkaniec Żyrardowa był nietrzeźwy. Miał 2,7 promila alkoholu w organizmie.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna popełnił szereg wykroczeń, m.in. nie udzielił pomocy ofierze wypadku, spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości oraz korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy. Otrzymał za to łącznie 57 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Za spowodowanie wypadku drogowego, będąc w stanie nietrzeźwości oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia, 45-latkowi grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu /aw)