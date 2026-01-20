Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Ruścu udowodnili, że służba to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim powołanie i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusze, dowiedziawszy się o trudnej sytuacji życiowej 65-letniego pana Mieczysława, postanowili z własnej inicjatywy wesprzeć go w przetrwaniu zimowych mrozów.

Pan Mieczysław, mieszkaniec powiatu bełchatowskiego, po śmierci matki został sam, a jego jedynym źródłem utrzymania jest pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Widząc jego ciężką sytuację, policjanci nie pozostali obojętni. Zorganizowali we własnym zakresie pomoc, dostarczając mężczyźnie ciepły koc i materac. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ruścu, który dostarczył mu węgiel na zimę, oraz zaangażowaniu policjantów, pan Mieczysław może spokojniej przetrwać najchłodniejsze dni. Mężczyzna nie krył wzruszenia. Był bardzo zadowolony z otrzymanej pomocy i nie wiedział, jak dziękować za okazane serce.

Postawa funkcjonariuszy z Ruśca jest pięknym przykładem tego, że mundur to nie tylko pilnowanie przestrzegania prawa, ale także troska i ogromna empatia drugiego człowieka.