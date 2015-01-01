Szybka reakcja policjantów zapobiegła tragedii Powrót Drukuj Zdecydowane i profesjonalne działania policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku pozwoliło uniknąć poważnych konsekwencji pożaru w jednym z bloków mieszkalnych. Mundurowi przeprowadzili ewakuację mieszkańców oraz pomogli kobiecie i jej dziecku opuścić lokal.

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków mieszkalnych na terenie Łomży. Policjanci zostali skierowani na miejsce natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o zadymieniu. Po przybyciu pod wskazany adres zauważyli dym wydobywający się z mieszkania na parterze i niezwłocznie przystąpili do działań. Mundurowi rozpoczęli ewakuację mieszkańców całej klatki schodowej, wzywając ich do natychmiastowego opuszczenia mieszkań i kierując w bezpieczne miejsce poza strefą zagrożenia. Policjanci kilkukrotnie sprawdzali wszystkie kondygnacje oraz lokale, upewniając się, że nikt nie pozostał w budynku. W jednym z mieszkań funkcjonariusze zastali roztrzęsioną kobietę wraz z kilkuletnim synem. Kobieta, będąc pod silnym wpływem emocji, nie była w stanie samodzielnie opuścić lokalu mimo kilkukrotnych sygnałów do ewakuacji. Jeden z policjantów wyniósł dziecko na rękach, natomiast drugi pomógł matce bezpiecznie wyjść z mieszkania. Ponadto z lokalu, z którego wydobywał się dym strażacy wyprowadzili 54-letnią kobietę. Na miejscu zespół ratownictwa medycznego udzielił jej pierwszej pomocy. Podczas legitymowania okazało się, że kobieta jest poszukiwana celem odbycia kary 15 dni pozbawienia wolności. 54-latka była pod wpływem alkoholu, a kontakt z nią był utrudniony. Kobieta została przewieziona do szpitala. Na szczęście jej oraz innym osobom nie zagrażało niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji służb oraz sprawnej współpracy policjantów, strażaków i ratowników medycznych wszyscy mieszkańcy bezpiecznie opuścili budynek.