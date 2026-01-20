Zwierzęta nie są rzeczami – nie ma i nigdy nie będzie zgody na ich krzywdzenie Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Stargardzcy policjanci, działając wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z Kiczarowa, przeprowadzili interwencję, w wyniku której odebrali 3 psy rasy mieszanej właścicielce przetrzymującej je w niewłaściwych warunkach bytowych. Każdy przypadek znęcania się nad zwierzętami spotka się z reakcją i konsekwencjami prawnymi, a wspólne działania Policji i organizacji społecznych mają na celu skuteczną ochronę tych, którzy sami nie potrafią się obronić.

Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia znęcania się nad zwierzętami poprzez rażące zaniedbania w zakresie ich utrzymania oraz niezapewnienie należytej opieki weterynaryjnej. Na miejscu funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą i przedstawiciele TOZ potwierdzili nieprawidłowości. Psy przebywały w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu, bez zapewnionego dostępu do odpowiedniej opieki, higieny oraz właściwego pożywienia. Zwierzęta były wyraźnie zaniedbane i wymagały natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Decyzją służb psy zostały odebrane właścicielce. Policjanci prowadzą czynności pod kątem naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Przypominamy, że posiadanie zwierzęcia wiąże się z odpowiedzialnością. Każdy właściciel powinien pamiętać, że opieka nad nimi to nie przywilej, lecz obowiązek, który wymaga troski, zaangażowania i zapewnienia godnych, bezpiecznych warunków życia każdego dnia.

Każdy, kto jest świadkiem niewłaściwego traktowania zwierząt, powinien niezwłocznie powiadomić Policję, Straż Miejską lub organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Wczesna reakcja może zapobiec cierpieniu i uratować życie zwierząt.