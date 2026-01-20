Dzielnicowi pomogli samotnie mieszkającemu 73-latkowi Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Przed nami kolejne mroźne dni i noce. Dlatego też w trakcie codziennej służby dzielnicowi sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Ta niesprzyjająca aura to szczególnie niebezpieczny czas dla osób starszych, schorowanych, bezdomnych i nietrzeźwych. Wczoraj w trakcie jednej z wizyt w miejscu zamieszkania 73-latka dzielnicowi zastali seniora, który potrzebował pomocy. W rozmowie z policjantami poinformował, że nie posiada podstawowych produktów spożywczych. Mundurowi nie czekali ani chwili, za własne środki kupili jedzenie, ale też zawiadomili o jego trudnej sytuacji ośrodek pomocy społecznej i nawiązali kontakt z jego rodziną.

Wczoraj dzielnicowi radzyńskiej jednostki w trakcie odwiedzin jednej z posesji na terenie gminy Wohyń zastali samotnie mieszkającego 73-latka. W miejscu zamieszkania seniora panowała niska temperatura pomimo palącego się ognia w piecu. Policjanci porozmawiali z mężczyzną i dokładnie zapoznali się z jego sytuacją. Okazało się, że 73-latek nie posiada podstawowych produktów spożywczych, by móc samodzielnie funkcjonować. Dzielnicowi nie zawahali się ani chwili. Pojechali do sklepu w sąsiedniej miejscowości, gdzie za własne pieniądze kupili najpotrzebniejsze produkty spożywcze, by senior nie został bez jedzenia. To jednak nie był koniec ich działań. Funkcjonariusze skontaktowali się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodziną samotnie mieszkającego mężczyzny, informując o jego dramatycznej sytuacji i konieczności udzielenia wsparcia.

Dzięki szybkiej reakcji i empatii policjantów 73-latek nie został sam ze swoim problemem.

Pamiętajmy! W mroźne dni na wychłodzenie organizmu szczególnie narażone są osoby starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami, jak chociażby z napaleniem w piecu, aby ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego samotnie nie wstydźmy się sprawdzić i zapytać czy potrzebuje naszej pomocy. Należy pamiętać, że są ośrodki i placówki, w których taka osoba otrzyma opiekę i będzie bezpieczna. Informujmy ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu. O trudnej sytuacji sąsiada czy znajomego każdy może powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.