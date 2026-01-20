Dyżurny wspólnie z funkcjonariuszami lubińskiej Policji zapobiegli tragedii Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zgłosiła się roztrzęsiona kobieta, informując, że jej 15-letnia córka wyszła z domu kilkanaście godzin wcześniej i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaniepokojona matka wskazała miejsca, w których mogła przebywać nastolatka. Niestety w żadnym z nich nie było zaginionej. Policjanci z determinacją kontynuowali poszukiwania. Dyżurny lubińskiej komendy przekonał nastolatkę, by podała swoje miejsce pobytu.

W trakcie działań dyżurny był w stałym kontakcie z kobietą. W pewnym momencie matka otrzymała wiadomość od córki, która jednoznacznie sugerowała, że nastolatka znajduje się w poważnym kryzysie emocjonalnym.

Od tej chwili liczyła się każda minuta. Z uwagi na ogromne emocje i strach o dziecko, kontakt z matką był utrudniony. Dyżurny przejął telefon matki i nawiązał bezpośredni kontakt z 15-latką, prowadząc z nią spokojną, pełną empatii rozmowę za pośrednictwem wiadomości. Dzięki doświadczeniu i odpowiednio poprowadzonej komunikacji, policjant nakłonił dziewczynę do powrotu do miejsca zamieszkania.

Na nastolatkę czekali już powiadomieni funkcjonariusze. Na miejsce mundurowi wezwali zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu medyków, policjanci zapewnili dziewczynie wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

W takich sytuacjach, kiedy liczy się czas, ogromną rolę odgrywa czujność, empatia i profesjonalizm policjantów, a także szybka reakcja i rozmowa, ratująca to co najważniejsze - życie drugiego człowieka.

Pamiętajmy! Jeśli przeżywasz kryzys, czujesz się bezradny lub myślisz, że nie dasz rady - nie jesteś sam/a. Szukanie pomocy, to oznaka siły, nie słabości. Rozmowa może uratować życie.

Osoby w kryzysie psychicznym w Polsce mogą uzyskać bezpłatną i całodobową pomoc.

Zadzwoń na telefony zaufania: 800 70 2222 (Centrum Wsparcia dla Dorosłych) lub 116 123 (dla dorosłych), a także 116 111 (dla dzieci i młodzieży).