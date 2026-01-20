Policjantki uratowały 34-latkę w ciąży Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci nieustannie prowadzą działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Policjantki pomogły wczoraj znaleźć schronienie 34-letniej kobiecie w ciąży, która mieszkała w blaszanym garażu.

W poniedziałek (19.01.br.), funkcjonariuszki z komisariatu I oraz VIII w Gdańsku kontrolowały miejsca, w których mogły przebywać osoby w kryzysie bezdomności. W trakcie czynności policjantki ustaliły, że w jednym z garaży przebywa kobieta w ciąży. Podczas rozmowy z 34-latką policjantki zaproponowały jej pomoc. W pierwszej chwili kobieta odmówiła, jednak funkcjonariuszki nie dawały za wygraną i cały czas nakłaniały ją, aby z nimi pojechała do ośrodka pomocowego. 34-latka była przemarznięta. W blaszanym garażu panowała ujemna temperatura i ciężki warunki socjalne.

Mundurowe wezwały ratowników medycznych, którzy przeprowadzili badanie. Kobieta była zdrowa, jednak nie mogła zostać w tym miejscu.

Na miejsce przyjechali również pracownicy gdańskiego MOPR , którzy poinformowali kobietę o tym, że w Domu Samotnej Matki w Gdańsku jest dla niej miejsce. Gdy policjantki przekonały kobietę, że otrzyma potrzebną pomoc, między innymi: czyste ubrania, ciepłe jedzenie, nocleg – zgodziła się. Chwilę później funkcjonariuszki przewiozły 34-latkę w bezpieczne miejsce. Kobieta cały czas była nieufna i obawiała się, że nie poradzi sobie w nowym miejscu, dlatego funkcjonariuszki zaczekały, aż zostanie przyjęta i poczuje się bezpiecznie. Po tym, jak zajęli się nią opiekunowie ośrodka, kobieta podziękowała policjantkom za empatię i okazaną pomoc.

Pamiętajmy o tym, że bardzo niskie temperatury szybko doprowadzają do wychłodzenia, jeśli nie zadba się o odpowiedni komfort termiczny. Jeśli zauważymy osobę w kryzysie bezdomności, śpiącą na zewnątrz, mieszkającą samotnie, szczególnie w opuszczonych budynkach, poinformujmy o tym służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. W przypadku interwencji niewymagającej natychmiastowej reakcji policjantów, zgłoszenie można nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.