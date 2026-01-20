47-letni mężczyzna zatrzymany na terenie portu lotniczego we Wrocławiu Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj W wyniku prowadzonych czynności służbowych, funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy, działając wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, na terenie Portu Lotniczego Wrocław–Strachowice zatrzymali 47-letniego obcokrajowca, przy którym ujawniono wyroby farmaceutyczne niedopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz środki odurzające. Podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

W ostatnim czasie policjanci Wydziału dw . z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy działając wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, na terenie Portu Lotniczego Wrocław–Strachowice zatrzymali 47-letniego mężczyznę, przy którym ujawniono wyroby farmaceutyczne niedopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także środki odurzające oraz substancje psychotropowe.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Polski. Do Wrocławia przyleciał z Egiptu, a następnie planował dalszą podróż.

Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna został doprowadzony i osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące przywozu znacznej ilości substancji psychotropowych oraz produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia.

Podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, a czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna.

Źródło zdjęć: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy