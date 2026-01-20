Policjanci przejęli papierosy i alkohol bez akcyzy Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Częstochowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 65-letniego mężczyznę, u którego zabezpieczyli ponad 653 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 315 litrów nielegalnego alkoholu. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych wyrobów oszacowano na ponad milion złotych.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą częstochowskiej komendy zajmują się zwalczaniem m.in. przestępstw godzących w interesy finansowe Skarbu Państwa, w tym przestępstw skarbowych i podatkowych. W swojej służbie prowadzą czynności również w sprawach dotyczących nielegalnego obrotu papierosami, tytoniem czy alkoholem oraz innymi wyrobami bez wymaganych przepisami znaków akcyzy.

W wyniku intensywnej pracy operacyjnej częstochowscy śledczy ujawnili kolejny tego typu proceder. W ostatnich dniach zatrzymali 65-letniego mężczyznę, który w wynajmowanym magazynie na terenie powiatu kłobuckiego posiadał alkohol i papierosy bez wymaganych przepisami znaków akcyzy. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli ponad 653 tysiące sztuk papierosów oraz 315 litrów alkoholu. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego oraz podatku VAT przekraczają wartość ponad jednego miliona złotych.

Zatrzymany 65-latek został przewieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzut przechowywania nielegalnych wyrobów. Mężczyzna jest już znany częstochowskim policjantom ze swojej wcześniejszej działalności przestępczej. W 2025 roku był dwukrotnie zatrzymywany i karany za to samo przestępstwo. Śledczy zabezpieczyli wówczas u 65-latka łącznie ponad 174 tysiące sztuk papierosów, prawie 8 kg tytoniu i ponad 145 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy.

Za popełnienie tego typu przestępstwa, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności, kara grzywny lub obie te kary łącznie.