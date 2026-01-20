Bezpieczeństwo podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj 25 stycznia br. po raz kolejny policjanci zaangażują się w zapewnienie porządku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zagra dla diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Spokój podczas Finału zależy także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą. Pamiętajmy - z sercem i bezpiecznie!

Wzór identyfikator

Puszka WOŚP

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas 34. finału WOŚP czuwać będzie kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, zadbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci, a także będą prowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych.

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator, na którym znajduje się imię i nazwisko, numer wolontariusza (ten sam powinien być widoczny na puszce) oraz zdjęcie wolontariusza, dane sztabu w którym działa wolontariusz, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka Fundacji WOŚP oraz kod QR;

Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;

Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;

Skarbonka wolontariusza musi być zaplombowana i oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze;

Udział w Finale jest dobrowolny, a wolontariusze kwestują na ulicach miast, miasteczek i wsi, nie kwestują chodząc do mieszkań;

Wybrani wolontariusze w całej Polsce kwestują z terminalami - można ich rozpoznać również po specjalnych białych koszulkach. Oni również wyposażeni są w identyfikator i naklejki w kształcie serca.

Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, należy skontaktować się z Policją lub Strażą Miejską / Gminną.

Policjanci proszą również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe - aukcje, licytacje czy darowizny. Pamiętajmy, że może to być również okazja dla oszustów internetowych, którzy wymyślają coraz to nowsze sposoby, by uzyskać dostęp do naszych danych, które później wykorzystują do kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Jednym ze sposobów stosowanych przez cyberoszustów jest rozsyłanie wiadomości SMS z linkiem. W celu uwiarygodnienia swoich działań podszywają się pod banki, firmy kurierskie, portale sprzedażowe, serwisy rozrywkowe czy instytucje, w tym wypadku mogą podszywać się pod WOŚP. W treści wiadomości najczęściej informują użytkowników o konieczności potwierdzenia płatności, dopłaty do przesyłki lub zaktualizowania swoich danych.

Zachowajmy ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości od nadawców, w których znajduje się prośba o skorzystanie z linku. Po kliknięciu w link znajdujący się w wiadomości SMS następuje przekierowanie na niebezpieczną stronę, na której oszuści mogą wymagać wprowadzenia danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej, wprowadzenia danych karty płatniczej, czy pobrania „złośliwej” aplikacji.

Bądźmy czujni i dokładnie weryfikujmy otrzymywane wiadomości SMS. Zwracajmy szczególną uwagę na treści wiadomości SMS z kodem, które zawierają opis dokonywanych transakcji. Zawsze weryfikujmy numer rachunku odbiorcy i kwotę zlecanej operacji.

Przy płatnościach online korzystajmy tylko z oficjalnych kanałów, stron WOŚP lub partnerów umożliwiających przekazanie bezpośredniej dotacji. Dokładnie sprawdzajmy adres strony internetowej, na której się znajdujemy. Adres strony internetowej może zawierać drobne literówki lub znaki, które pochodzą z innych alfabetów. Dobrym sposobem jest samodzielne wpisywanie adresu strony internetowej, którą chcemy wyświetlić za pośrednictwem paska adresu. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że strona na której się znajdujemy, jest właściwa.

Porady dla wolontariuszy

Zbiórkę pieniędzy należy prowadzić w bezpiecznych miejscach:

w centrach handlowych, gdzie znajdują się kina i restauracje, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony;

głównych ciągach komunikacyjnych;

miejscach dobrze oświetlonych;

miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;

miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

Nie należy prowadzić zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na danym osiedlu uznawane są za mało bezpieczne.

Należy unikać prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej. Warto postarać się i zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy i osób dorosłych. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-ego roku życia, kwestują pod warunkiem, że towarzyszy im osoba pełnoletnia, której dane zostały wcześniej zgłoszone szefowi sztabu. Szczególnie ważne jest, aby wracając do sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszać się w grupie, korzystać z pomocy znajomych, bliskich.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, należy zwrócić się o pomoc do Policji lub Straży Miejskich/Gminnych. Funkcjonariuszom można bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Czasami można zostać zapytanym przez policjantów o to, jak przebiega kwesta. Nie należy się tego obawiać, to z troski o bezpieczeństwo kwestujących.

Wolontariusze - kwestujcie z sercem i bezpiecznie! Wszystkim życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!

Wykorzystano materiały prasowe znajdujące się na stronie www.wosp.org.pl