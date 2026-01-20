Skuteczne działania policjantów. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki podjętym przez policjantów powiatu krośnieńskiego działań i zgromadzeniu materiału dowodowego, udało się zatrzymać dwóch mężczyzn. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. Zatrzymany 17-latek jest podejrzany o kradzież rozbójniczą, natomiast 18-latek został aresztowany w związku z licznymi kradzieżami paliwa, używaniem kardzionych tablic rejestracyjnych, a także za inne czyny.

Do zdarzenia doszło (21 grudnia 2026 r.) na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Policjanci krośnieńskiej komendy otrzymali zgłoszenie o kradzieży quada oraz pobiciu właściciela. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że widział jak nieznany mu mężczyzna wypycha z jego posesji quada. Gdy zareagował, został uderzony pięścią w twarz, upadł i stracił przytomność. Gdy ocknął się, usłyszał odjeżdżający samochód. O zdarzeniu poinformował policję.

Zaangażowani w realizację zdarzenia funkcjonariusze zauważyli stojący na gruntowej drodze samochód Audi, którego kierowca na widok policjantów odjechał z dużą prędkością. Policjanci po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych ruszyli w pościg. W pewny momencie samochód zatrzymał się i wybiegło z niego dwóch mężczyzn, którzy uciekli do lasu. W pojeździe pozostało jeszce dwóch pasażerów, którzy zostali zatrzymani. W toku dalszych czynności, jeszcze tego samego dnia, policjanci z Krosna Odrzańskiego odzyskali skradzionego quada, natomiast funkcjonariusze z Gubina zatrzymali drugiego z podejrzewanych. W pojeździe policjanci znaleźli jeszcze kradzione tablice rejestracyjne.

17-latek jest podejrzany o kradzież czterokołowego pojazdu, i pobicie właściciela. W trakcie próby kradzieży uderzył go pięścią w twarz. Spowodował u niego obrażenia powyżej 7 dni. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, sąd zastosował wobec niego o tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

W powyższej sprawie zarzuty kradzieży quada i niezatrzymania się do kontroli drogowej usłyszał również drugi zatrzymany. Jest on podejrzany jeszcze o kradzież paliwa na łączną kwotę blisko 4300 złotych, a także kilkukrotne używanie kradzionych tablic rejestracyjnych. Mężczyzna w listopadzie ubiegłego roku został zatrzymany po pościgu przez policjantów krośnieńskiej drogówki. Wówczas sąd zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim mając na względzie zgromadzony materiał dowodowy, a także zachowanie 18-latka, zawnioskował o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowanie. Mężczyzna decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

( KWP w Gorzowie Wielkpolskim /aw)